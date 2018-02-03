Крим: Окупанти лишили Рамазанова під арештом до 23 лютого

В анексованому Росією Криму "Верховний суд" відхилив апеляцію на арешт Ісмаїла Рамазанова і залишив його під вартою до 21 лютого.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Зазначається, що суддя відхилив усі клопотання адвоката Олексія Ладіна: про ведення аудіофіксації засідання, протест, що Рамазанов під час суду перебуває у "клітці", а також вимогу допитати свідка затримання - брата Рамазанова.

Як заявляє адвокат Рамазанова, після затримання кримського татарина піддали тортурам.

"На підтвердження того, що він зазнав тортур, у матеріалах справи є висновок лікаря, де вказано, що Рамазанова було оглянуто медиками 23 числа (січня) і у нього виявлено і зафіксовано тілесні ушкодження. Його били, сподіваючись отримати свідчення. ... Як пояснив мені Рамазанов, правоохоронці до нього більше фізичної сили не застосовували, але були погрози і психологічний тиск", - заявив Ладін.

Він додав, що у камері, де наразі утримується Рамазанов, перебуває 18 осіб, а ліжко-місць - утричі менше.

"Фактично вони сплять стоячи", - зазначив адвокат.

Як відомо, вранці 23 січня у н.п.Новий Світ та Старий Крим співробітники ФСБ провели обшуки у будинках кримських татар. Тоді силовики затримали Ісмаїла Рамазанова.

Рамазанова звинувачують у нібито поширенні "екстремістських заяв" за допомогою інтернет-радіо Zello.

За словами адвоката Маммета Мамбетова, дорогою до СК РФ Рамазанова побили.

Наступного дня "суд" ухвалив рішення про арешт Рамазанова на 30 діб. Під час "суду" йому не надали медичну допомогу, попри його скарги на біль.

29 січня адвокат Олексій Ладін оскаржив рішення "суду" про арешт Рамазанова на 30 діб та направив до прокуратури заяву про катування Рамазанова співробітниками ФСБ РФ.