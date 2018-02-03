Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Крим: Окупанти лишили Рамазанова під арештом до 23 лютого

Субота, 3 лютого 2018, 09:31

В анексованому Росією Криму "Верховний суд" відхилив апеляцію на арешт Ісмаїла Рамазанова і залишив його під вартою до 21 лютого.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Зазначається, що суддя відхилив усі клопотання адвоката Олексія Ладіна: про ведення аудіофіксації засідання, протест, що Рамазанов під час суду перебуває у "клітці", а також вимогу допитати свідка затримання - брата Рамазанова.

Як заявляє адвокат Рамазанова, після затримання кримського татарина піддали тортурам. 

"На підтвердження того, що він зазнав тортур, у матеріалах справи є висновок лікаря, де вказано, що Рамазанова було оглянуто медиками 23 числа (січня) і у нього виявлено і зафіксовано тілесні ушкодження. Його били, сподіваючись отримати свідчення. ... Як пояснив мені Рамазанов, правоохоронці до нього більше фізичної сили не застосовували, але були погрози і психологічний тиск", - заявив Ладін.

Він додав, що у камері, де наразі утримується Рамазанов, перебуває 18 осіб, а ліжко-місць - утричі менше.

"Фактично вони сплять стоячи", - зазначив адвокат.

Як відомо, вранці 23 січня у н.п.Новий Світ та Старий Крим співробітники ФСБ провели обшуки у будинках кримських татар. Тоді силовики затримали Ісмаїла Рамазанова. 

Рамазанова звинувачують у нібито поширенні "екстремістських заяв" за допомогою інтернет-радіо Zello. 

За словами адвоката Маммета Мамбетова, дорогою до СК РФ Рамазанова побили.

Наступного дня "суд" ухвалив рішення про арешт Рамазанова на 30 діб. Під час "суду" йому не надали медичну допомогу, попри його скарги на біль.

29 січня адвокат Олексій Ладін оскаржив рішення "суду" про арешт Рамазанова на 30 діб та направив до прокуратури заяву про катування Рамазанова співробітниками ФСБ РФ. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримсудкримські татарианексія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Усі новини...
Крим
На виїзд з окупованого Криму також почав утворюватися затор
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Останні новини
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
13:59
У Парижі директора престижного вишу відсторонили через звинувачення у домашньому насильстві
13:52
відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
Усі новини...
Реклама: