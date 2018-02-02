Пожежа у "Вікторії": інспектору ДСНС повідомили про підозру

Прокуратура оголосила про підозру інспектору управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у справі про загибель 3 дітей під час пожежі у таборі "Вікторія" в Одесі.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

Інспектора підозрюють за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість).

Встановлено, що службовець упродовж 2016-2017 рр. неодноразово виявляв порушення пожежної безпеки у "Вікторії", складав акти, приписи про усунення порушень та протоколи про адміністративне правопорушення.

Але разом з цим інспектор не підготував матеріали позову до адміністративного суду щодо повного або часткового зупинення роботи табору, діяльність якого у таких умовах була небезпечною.

Наразі суд відсторонив службовця від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Також повідомляється, що за результатами перевірки табору внесено позов до окружного адміністративного суду про повне зупинення його роботи.

Як відомо, в ніч на 16 вересня 2017 року у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля. У результаті чого загинуло троє дітей. Ще двох неповнолітніх доставили до лікарні.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

18 вересня Київський районний суд заарештував без права внесення застави підозрюваного в порушенні правил пожежної безпеки директора дитячого табору "Вікторія" Петроса Саркісяна.

Пізніше суд продовжив до 12 грудня термін арешту Саркісяна з альтернативою внесення 128 тисяч гривень застави.

28 листопада 2017 року суд відсторонив Саркісяна від посади директора табору "Вікторія".

13 січня 2018 року Приморський суд Одеси продовжив арешт Саркісяну на період ознайомлення учасників судового процесу з 85 томами справи.