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Україна спробує продати арештовані "вишки Бойка" – Луценко

П'ятниця, 2 лютого 2018, 12:38

Україна планує продати дві так звані вишки Бойка – бурові установки для видобутку нафти і газу на чорноморському шельфі, - які були арештовані в 2015 році.

Про це на брифінгу у п'ятницю повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

За його словами, у ГПУ зараз є рішення суду про накладення арешту на дві бурові установки та передачу їх до Агентства конфіскованих активів.

"Звичайно, вони перебувають нині на тимчасово окупованій території Криму, проте це не заважає юридично продати їх будь-якому бажаючому суб'єкту", - заявив Луценко.

Він зазначив, що покупець потім може спробувати повернення їх у власність або стягнути кошти за їх вилучення у законного власника з керівництва окупаційної влади або Росії.

"Такі прецеденти в судовій та арбітражній практиці світовій існують, і ми підемо і цим шляхом також". - наголосив генпрокурор.

За його словами, той факт, що зараз вишки арештовані і щодо них триває слідство, за законом не заважає Агентству з управління конфіскованими активами розпоряджатися ними.

"Це означає, що ці вишки можуть бути проданими сумлінним добувачам", - зазначив голова ГПУ.

Він додав, що продаж може відбутися "впродовж розумного терміну", який залежить від вищезазначеного агентства.

Як відомо, колишньому голові Національного банку Сергію Арбузову оголосили підозру у справі про "вишки Бойка", а саме "за фактом співучасті у заволодінні грошовими коштами "Чорноморнафтогазу" в сумі 3,2 млрд грн при купівлі двох бурових установок В312 і В319"

23 грудня 2015 року Печерський суд Києва задовольнив клопотання ГПУ про арешт "вишок Бойка" - бурових установок на чорноморському шельфі, за які сім років тому Україна переплатила 400 млн доларів.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Бойкогазнафта
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