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У Тернополі бандерівський прапор підніматимуть разом із державним

П'ятниця, 2 лютого 2018, 15:11

Під час усіх урочистих та святкових заходів на державних будівлях та комунальних установах Тернополя одночасно із синьо-жовтим прапором підніматимуть революційний  червоно-чорний прапор ОУН.

Про це повідомляє прес-служба Тернопольської міськради.

Зазначається, що таке рішення було прийняте з ініціативи міського голови Сергія Надала на сесії Тернопільської міської ради 2 лютого як відповідь на ухвалений польським парламентом закон про заборону пропаганди "бандерівської ідеології".

"Тернопіль завжди мав прекрасні партнерські відносини з польськими містами. Тісно співпрацюють між собою освітні, лікувальні, спортивні та культурні заклади наших міст. І саме завдяки спільним проектами ми показуємо дружбу між нашими країнами та містами, - сказав Надал.

"Переконаний, що жодне політичне рішення не може переписати героїчні сторінки нашої історії. Цим рішенням ми демонструємо, що не дозволимо іншим країнам переписувати сторінки нашої історії. І ще раз офіційно затверджуємо на міському рівні пошану до наших Героїв і їх вклад у боротьбу за Незалежність України", - додав він.

За словами Надала, попри ухвалення зазначеного закону, Польща, як і раніше, залишиться партнером Тернополя.

Раніше повідомлялося, що Львівська облрада на засіданні 30 січня затвердила порядок використання революційного червоно-чорного прапору ОУН на Львівщині.

Як відомо, що Сейм Польщі ухвалив запропонований рухом Kukiz'15 законопроект про заборону пропаганди так званої "бандерівської ідеології"

Згодом Сенат Польщі ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті Польщі, в якому передбачено кримінальну відповідальність за заперечення так званих "злочинів українських націоналістів" проти поляків.

У зв'язку з цим МЗС України висловило стурбованість, заявивши, що Польща намагається зобразити українців "злочинними націоналістами".

МЗС Ізраїлю також викликало заступника посла Польщі в Тель-Авіві для пояснень у зв'язку зі змінами в закон про Інститут національної пам'яті.

Президент Петро Порошенко заявив, що ухвалений польським парламентом закон щодо заборони так званої "бандерівської ідеології" не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між Україною та Польшею.

Українська правда

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Теми: ТернопільБандераПольща
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