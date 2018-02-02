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Оголошений у розшук Корнейчук сам прийшов до ГПУ

П'ятниця, 2 лютого 2018, 19:14
Оголошений у розшук Корнейчук сам прийшов до ГПУ

Колишній заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Євген Корнейчук, якого оголошено в розшук, прийшов до Генеральної прокуратури.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

"Колишній заступник голови правління НАК Нафтогаз України Євген Корнейчук з’явився до ГПУ для дачі показів у провадженні щодо заволодіння грошовими коштами ДАТ "Чорноморнафтогаз" при здійсненні закупівлі самопідіймальних бурових установок", - розповіла речниця.

Як відомо, 2 лютого 2018 року Юрій Луценко повідомив на брифінгу, що оголошено про підозру та про розшук заступника голови НАК "Нафтогаз Україна" Євгена Корнейчука.

"Користуючись можливістю, знаючи, що він перебуває на території України і поки що переховується від слідства, пропоную йому добровільно звернутися до ГПУ, що вплине на кваліфікацію його злочину", - зазначив Луценко.

За даними "Української правди", у справі про "злочинну організацію Януковича" на чолі з Сергієм Курченком, яка дозволила здійснити спецконфіскацію 1,5 мільярда доларів оточення екс-президента, є 9 епізодів.

Серед них – і незаконне заволодіння скрапленим газом ПАТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укранафта" на загальну суму 2,196 млрд грн, і "вишки Бойка" з незаконним заволодіння коштами ПАТ "Нафтогаз України" на загальну суму 4,966 млрд грн.

27 січня 2017 року Приморський райсуд Одеси наклав арешт на чотири самопідйомні бурові установки  ПАТ "Чорноморнафтогаз", захоплені Росією в результаті анексії Криму.

У грудні 2017 року Луценко повідомив, що "слідство у так званих "вишках Бойка" доходить до пред'явлення матеріалів на зняття депутатської недоторканності".

Генпрокуратура порушила низку кримінальних проваджень щодо людей із оточення екс-президента Віктора Януковича, який утік до Росії 2014 року.

Українська правда
Теми: Генпрокуратурарозшук
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