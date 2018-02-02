Луценко проситиме Раду зняти недоторканність з Бакуліна

Генпрокуратура проситиме Верховну Раду дати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності депутата від "Опозиційного блоку" Євгена Бакуліна.

Про це на брифінгу 2 лютого заявив генпрокурор Юрій Луценко.

"Заплановане подання у Верховну Раду з проханням надати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності пана Бакуліна", - сказав Луценко.

Він додав, що подання внесуть наступного тижня, і воно буде розглянуте в установленому порядку.

Луценко додав, що Бакулін є нардепом, але територію України давно не відвідував.

"Але, тим не менш, для будь-яких подальших кроків – підозри, оголошення в розшук тощо – нам потрібен дозвіл Верховної Ради. Ми клопотатимемо про зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт", - сказав генпрокурор.

Він додав, що подання стосуватиметься прохання на притягнення Бакуліна до відповідальності за статтями 255 (створення організованого злочинного угрупування), 191 (розкрадання державних коштів) та іншими статтями.

За словами Луценка, наразі у справі про так звані вишки Бойка засуджено двох осіб.

Зокрема, заступника голови правління "Чорноморнафтогазу" Олександра Кацубу, "який пішов на угоду зі слідством та відшкодував 130 мільйонів гривень до держаного бюджету", та працівника НАК "Нафтогаз України" Шевченка, який "розкаявся і також надав важливі дані для слідства".

Також скеровано до суду обвинувальний акт щодо ще одного працівника "Чорноморнафтогазу", ім'я якого поки не розголошують.

"Оголошено про підозру та обрано запобіжний захід двом особам: голові наглядової ради "Вернум банку" Наталії Ігнатченко та Антону Фролову, її підлеглому", - сказав Луценко.

Також, він додав, що повідомлено про підозру та оголошено в розшук колишнього голову Нацбанку Сергія Арбузова, голову правління "Чорноморнафтогазу" Ясюка, його радника Сахілашвілі, директора департаменту Кудика, начальника відділу "ДАК "Чорноморнафтогаз" Савчин.

"Також сьогодні оголошено про підозру і оголошено в розшук заступника голови НАК "Нафтогаз Україна" Євгена Корнійчука. Користуючись можливістю, знаючи, що він перебуває на території України і поки що переховується від слідства, пропоную йому добровільно звернутися до ГПУ, що вплине на кваліфікацію його злочину", - сказав Луценко.

Він додав, що 2 лютого ГПУ звернулася до колег із Латвії про повідомлення про підозру власнику "Ризької судноверфі" Василю Мельнику.

"Найголовніше те, що ми отримали інформацію та виконуємо замороження та аналіз руху коштів на рахунках, на які поступили розкрадені кошти у сумі близько 144 мільйонів доларів. Це може вивести нас на інші підозри і на інші подання до Верховної Ради, якщо буде доведено, що кошти надходили з цих рахунків до рахунків інших посадових осіб української держави або не державних службовців на той момент", - сказав Луценко.

Він наголосив, що слідство у справі має на меті "вийти на всіх учасників організованого злочинного угрупування".

Як відомо, Бакулін у 2007 році, а також із 2010 по 2014 роки обіймав посаду голови правління НАК "Нафтогаз України".

За даними "Української правди", у справі про "злочинну організацію Януковича" на чолі з Сергієм Курченком, яка дозволила здійснити спецконфіскацію 1,5 мільярда доларів оточення екс-президента, є 9 епізодів.

Серед них – і незаконне заволодіння скрапленим газом ПАТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укранафта" на загальну суму 2,196 млрд грн, і "вишки Бойка" з незаконним заволодіння коштами ПАТ "Нафтогаз України" на загальну суму 4,966 млрд грн.

27 січня 2017 року Приморський райсуд Одеси наклав арешт на чотири самопідйомні бурові установки ПАТ "Чорноморнафтогаз", захоплені Росією в результаті анексії Криму.

У грудні 2017 року Луценко повідомив, що "слідство у так званих "вишках Бойка" доходить до пред'явлення матеріалів на зняття депутатської недоторканності".

Генпрокуратура порушила низку кримінальних проваджень щодо людей із оточення екс-президента Віктора Януковича, який утік до Росії 2014 року.