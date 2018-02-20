Меморандум проти РФ в арбітраж ООН: Зеркаль назвала варіанти розвитку подій

Після подачі Україною в Міжнародний трибунал ООН меморандуму про порушення РФ Конвенції з морського права є два варіанти розвитку подій.

Про це в ефірі "5 каналу" заявила заступник міністра закордонних справ, представник України в Міжнародному арбітражному суді у цій справі Олена Зеркаль.

"Перший варіант розвитку подій - це коли справа не поділяється на дві фази, і йде по звичайному розгляду по суті і по юрисдикції разом, у росіян є 9 місяців на підготовку меморандуму, так само, як у нас було, починаючи від сьогоднішнього дня", - підкреслила Зеркаль.

"І є інший варіант, і ми вважаємо, що цей варіант буде застосований. Вони можуть протягом трьох місяців подати свої заперечення щодо відсутності юрисдикції у трибуналу розглядати цю справу. І звичайно, ми розуміємо, що з огляду на вибори, з огляду на все, що відбувається в Російській Федерації, що це більш імовірний сценарій", - наголосила заступник голови МЗС.

"Якщо вони ідуть по цьому імовірному сценарію, то в них є три місяці на підготовку заперечень - це 19 травня, після цього Україні також надається три місяці на підготовку контраргументів по юрисдикції.

Потім сторони обмінюються додатковою інформацією на підставі того, що вони отримали одна від одної, і вже арбітраж визначає дату, коли будуть слухання, скільки вони будуть тривати, а після слухання визначається, скільки потрібно часу, щоб прийняти рішення", - пояснила вона.

"Фактично, це зараз наша претензія, обґрунтована доказами, фактами, свідченнями, експертною думкою, позицією, яка розглядалася в процесі різних судових розглядів, включаючи арбітражні розгляди, які завершилися в минулому та позаминулому році, і які стосуються питання Південно-китайського моря, Маврикію, судна Arctic Sunrise - це корабель Greenpeace, що був захоплений росіянами", - зазначила Зеркаль.

Як повідомлялось, Україна подала меморандум в арбітражному провадженні проти Російської Федерації за Конвенцією ООН з морського права. Він доводить порушення прав України в Чорному й Азовському морях та у Керченській протоці.

Президент Петро Порошенко призначив заступника міністра закордонних справ Олену Зеркаль представником України в Міжнародному арбітражному суді у цій справі.

Україна ініціювала арбітражне провадження проти РФ у вересні 2016 року "з метою захисту своїх прав як прибережної держави в прилеглих до Криму акваторіях в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці".