Меморандум против РФ в арбитраж ООН: Зеркаль назвала варианты развития событий

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Вторник, 20 февраля 2018, 04:02

После подачи Украиной в Международный трибунал ООН меморандума о нарушении РФ Конвенции по морскому праву, есть два варианта развития событий.

Об этом в эфире "5 канала" заявила заместитель министра иностранных дел, представитель Украины в Международном арбитражном суде по этому делу Елена Зеркаль.

"Первый вариант развития событий - это когда дело не делится на две фазы, и идет по обычному рассмотрению по существу и по юрисдикции вместе, у россиян есть 9 месяцев на подготовку меморандума, так же, как у нас было, начиная с сегодняшнего дня", - подчеркнула Зеркаль.

"И есть другой вариант, и мы считаем, что этот вариант будет применен. Они могут в течение трех месяцев подать свои возражения относительно отсутствия юрисдикции в трибунала рассматривать это дело. И конечно, мы понимаем, что учитывая выборы, судя по всему, что происходит в Российской Федерации, это более вероятный сценарий", - отметила заместитель главы МИД.

"Если они идут по этому предполагаемому сценарию, то у них есть три месяца на подготовку возражений - это 19 мая, после этого Украине также предоставляется три месяца на подготовку контраргументов по юрисдикции.

Затем стороны обмениваются дополнительной информацией на основании того, что они получили одна от друга, и уже арбитраж определяет дату, когда будут слушания, сколько они будут длиться, а после слушания определяется, сколько нужно времени, чтобы принять решение", - пояснила она.

"Фактически, это сейчас наша претензия, обоснована доказательствами, фактами, свидетельствами, экспертным мнением, позицией, которая рассматривалась в процессе различных судебных разбирательств, включая арбитражные разбирательства, которые завершились в прошлом и позапрошлом годах, и которые касаются вопроса Южно-Китайского моря, Маврикия, судна Arctic Sunrise - это корабль Greenpeace, который был захвачен россиянами", - отметила Зеркаль.

Как сообщалось, Украина подала меморандум в арбитражном производстве против Российской Федерации по Конвенции ООН по морскому праву. Он доказывает нарушение прав Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Президент Петр Порошенко назначил заместителя министра иностранных дел Елену Зеркаль представителем Украины в Международном арбитражном суде по этому делу.

Украина инициировала арбитражное производство против РФ в сентябре 2016 года "с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму акваториях в Черном море, Азовском море и Керченском проливе".

Темы: МИД Росcия ООН суд Черное море
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