Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Меморандум против РФ в арбитраж ООН: Зеркаль назвала варианты развития событий

Вторник, 20 февраля 2018, 03:02
Меморандум против РФ в арбитраж ООН: Зеркаль назвала варианты развития событий

После подачи Украиной в Международный трибунал ООН меморандума о нарушении РФ Конвенции по морскому праву, есть два варианта развития событий.

Об этом в эфире "5 канала" заявила заместитель министра иностранных дел, представитель Украины в Международном арбитражном суде по этому делу Елена Зеркаль.

"Первый вариант развития событий - это когда дело не делится на две фазы, и идет по обычному рассмотрению по существу и по юрисдикции вместе, у россиян есть 9 месяцев на подготовку меморандума, так же, как у нас было, начиная с сегодняшнего дня", - подчеркнула Зеркаль.

"И есть другой вариант, и мы считаем, что этот вариант будет применен. Они могут в течение трех месяцев подать свои возражения относительно отсутствия юрисдикции в трибунала рассматривать это дело. И конечно, мы понимаем, что учитывая выборы, судя по всему, что происходит в Российской Федерации, это более вероятный сценарий", - отметила заместитель главы МИД.

"Если они идут по этому предполагаемому сценарию, то у них есть три месяца на подготовку возражений - это 19 мая, после этого Украине также предоставляется три месяца на подготовку контраргументов по юрисдикции.

Затем стороны обмениваются дополнительной информацией на основании того, что они получили одна от второй, и уже арбитраж определяет дату, когда будут слушания, сколько они будут длиться, а после слушания определяется, сколько нужно времени, чтобы принять решение", - пояснила она.

"Фактически, это сейчас наша претензия, обоснована доказательствами, фактами, свидетельствами, экспертным мнением, позицией, которая рассматривалась в процессе различных судебных разбирательств, включая арбитражные разбирательства, которые завершились в прошлом и позапрошлом годах, и которые касаются вопроса Южно-Китайского моря, Маврикия, судна Arctic Sunrise - это корабль Greenpeace, который был захвачен россиянами", - отметила Зеркаль.

Как сообщалось, Украина подала меморандум в арбитражном производстве против Российской Федерации по Конвенции ООН по морскому праву. Он доказывает нарушение прав Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Президент Петр Порошенко назначил заместителя министра иностранных дел Елену Зеркаль представителем Украины в Международном арбитражном суде по этому делу.

Украина инициировала арбитражное производство против РФ в сентябре 2016 года "с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму акваториях в Черном море, Азовском море и Керченском проливе".

"Украинская правда" в Threads

Темы: МИДРосcияООНсудЧерное море
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
МИД
В МИД хотели бы, чтобы Белый дом "не оглядывался на Москву", когда говорит об Украине в НАТО
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Последние новости
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:39
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
Все новости...
Реклама: