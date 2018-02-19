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Порошенко доручив Зеркаль судитися з Росією в Гаазі

Понеділок, 19 лютого 2018, 14:46
Порошенко доручив Зеркаль судитися з Росією в Гаазі

Україна подала меморандум в арбітражному провадженні проти Російської Федерації за Конвенцією ООН з морського права.

Він доводить порушення прав України в Чорному й Азовському морях та у Керченській протоці, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Президент Петро Порошенко призначив заступника міністра закордонних справ Олену Зеркаль представником України в Міжнародному арбітражному суді у цій справі, повідомляє прес-служба глави держави.

"Ми підготували розпорядження про представництво України в розгляді Арбітражним Трибуналом Конвенції ООН з морського права по абсолютно чіткій позиції захисту інтересів України у зв’язку з порушення Російською Федерацією суверенних прав України в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці", - сказав Порошенко.

Він зазначив, що наразі "не йдеться про розгляд питання українського суверенітету над Кримом".

Президент уточнив: ідеться про те, щоб захищати економічні інтереси України та приватних інвесторів, чия власність в Криму була конфіскована.

 
Фото АП

У МЗС пояснили, що Україна просить арбітражний трибунал припинити порушення Росією Конвенції ООН з морського права та підтвердити права України в Чорному та Азовському морях та у Керченській протоці, в тому числі і зобов’язати РФ поважати суверенні права України в своїх водах, зупинити крадіжку українських ресурсів, а також виплатити компенсацію за завдану шкоду.

У відомстві зазначили, що починаючи з 2014 року РФ незаконно позбавила Україну можливості здійснювати свої права морської держави, "задля власних потреб експлуатує суверенні ресурси України, узурпувала права України регулювати власні морські території".

"Зухвало порушуючи міжнародне право, Російська Федерація викрадає енергетичні та рибні ресурси, які належать Україні і її народу, при цьому серед іншого завдає фізичної шкоди українським рибалкам, блокує захід суден в українські порти у зв’язку із незаконним будівництвом Керченського мосту", - повідомили у МЗС.

Раніше повідомлялося, що 19 лютого Україна представить Міжнародному трибуналу ООН меморандум у рамках Конвенції з морського права щодо порушення Росією прав України в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці.

У грудні 2017 року Зеркаль повідомляла, що Україна подасть меморандум щодо порушення Росією Конвенції ООН з морського права, який містить аргументи України для позову. Після цього відбудуться слухання арбітражу щодо наявності юрисдикції суду в цій справі, а вже потім – слухання справи по суті.

Арбітраж ООН із морського права ще в травні визначив графік розгляду позову України проти Росії. Київ має подати документи в арбітраж до 19 лютого 2018 року.

Україна ініціювала арбітражне провадження проти РФ у вересні 2016 року "з метою захисту своїх прав як прибережної держави в прилеглих до Криму акваторіях в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці".

Міністр закордонних справ Павло Клімкін зазначав, що у червні будуть меморандуми за конвенцією про заборону расової дискримінації і про заборону фінансування тероризму.

Українська правда

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Теми: РосіясудМЗСПорошенкоЧорне море
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