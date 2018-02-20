Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МЗС: Україна не може повністю задовольнити позиції Угорщини в мовному питанні

Вівторок, 20 лютого 2018, 04:45

Заступник голови МЗС Олена Зеркаль заявила, що Україна не зможе задовольнити всі бажання угорських нацменшин щодо мовного питання.

Про це вона сказала в ефірі "5 каналу".

"Звичайно, що задовольнити повністю інтереси і позиції, які висловлюються угорською спільнотою, ми не можемо. В нас є інтереси з розбудови держави, і розбудова держави також залежить і від розвитку мови", - підкреслила Зеркаль.

"Кожна держава будується на мові і культурі цієї мови. Це проходили всі країни, зокрема, Франція, яка свого часу заборонила використання будь-якої мови, окрім французької", - додала вона.

"Ми, на жаль, втратили дуже багато часу, коли ми не займалися мовними питаннями протягом 25 років. Без кризи психологічної чи сприйняття вирішити це питання неможливо", - вважає заступник голови МЗС.

"Якщо ми будемо виконувати своє домашнє завдання з реформування армії, реформування сектору безпеки, по іншим секторам, які передбачені щорічними планами в рамках співробітництва з НАТО, то ніяка Угорщина не зможе заблокувати цей рух", - наголосила Зеркаль.

Як повідомлялось, Кабмін вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до закону про освіту.

Як відомо, Будапешт блокує вже друге міністерське засідання НАТО. Угорська влада пояснює, що таким чином вона тисне на Україну, вимагаючи перегляду мовної норму закону про освіту.

Раніше Угорщина висунула умови для початку діалогу з Україною щодо мови освіти.

"Українська правда" у Threads

Теми: МЗСосвітаУгорщинамова
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Усі новини...
МЗС
В МЗС хотіли б, щоб Білий дім "не озирався на Москву", коли говорить про Україну в НАТО
Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні
Навчання на F-16 мали розпочатись ще в червні, "графік починає зсуватись" – Кулеба
Останні новини
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
На MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом атаку відбили
13:52
відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
13:13
фотоНе давали їсти й пити, били струмом по статевих органах: росіянин і колаборант катували херсонців
12:57
Росіяни поцілили у бліндаж гранатою: історія військового, який втратив руку на фронті
Усі новини...
Реклама: