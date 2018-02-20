МЗС: Україна не може повністю задовольнити позиції Угорщини в мовному питанні

Заступник голови МЗС Олена Зеркаль заявила, що Україна не зможе задовольнити всі бажання угорських нацменшин щодо мовного питання.

Про це вона сказала в ефірі "5 каналу".

"Звичайно, що задовольнити повністю інтереси і позиції, які висловлюються угорською спільнотою, ми не можемо. В нас є інтереси з розбудови держави, і розбудова держави також залежить і від розвитку мови", - підкреслила Зеркаль.

"Кожна держава будується на мові і культурі цієї мови. Це проходили всі країни, зокрема, Франція, яка свого часу заборонила використання будь-якої мови, окрім французької", - додала вона.

"Ми, на жаль, втратили дуже багато часу, коли ми не займалися мовними питаннями протягом 25 років. Без кризи психологічної чи сприйняття вирішити це питання неможливо", - вважає заступник голови МЗС.

"Якщо ми будемо виконувати своє домашнє завдання з реформування армії, реформування сектору безпеки, по іншим секторам, які передбачені щорічними планами в рамках співробітництва з НАТО, то ніяка Угорщина не зможе заблокувати цей рух", - наголосила Зеркаль.

Як повідомлялось, Кабмін вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до закону про освіту.

Як відомо, Будапешт блокує вже друге міністерське засідання НАТО. Угорська влада пояснює, що таким чином вона тисне на Україну, вимагаючи перегляду мовної норму закону про освіту.

Раніше Угорщина висунула умови для початку діалогу з Україною щодо мови освіти.