МИД: Украина не может полностью удовлетворить позиции Венгрии в языковом вопросе

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Вторник, 20 февраля 2018, 05:45

Замглавы МИД Елена Зеркаль заявила, что Украина не сможет удовлетворить все желания венгерских нацменьшинств по языковому вопросу.

Об этом она сказала в эфире "5 канала".

"Конечно, удовлетворить интересы и позиции, которые высказываются венгерским сообществом, мы не можем. У нас есть интересы по развитию государства, и развитие государства также зависит и от развития языка", - подчеркнула Зеркаль.

"Каждое государство строится на языке и культуре этого языка. Это проходили все страны, в частности Франция, которая в свое время запретила использование любого языка, кроме французского", - добавила она.

"Мы, к сожалению, потеряли очень много времени, когда мы не занимались языковыми вопросами в течение 25 лет. Без кризиса психологического или восприятия решить этот вопрос невозможно", - считает заместитель главы МИД.

"Если мы будем выполнять свое домашнее задание по реформированию армии, реформированию сектора безопасности, по другим секторам, предусмотренных ежегодными планами в рамках сотрудничества с НАТО, то никакая Венгрия не сможет заблокировать это движение", - отметила Зеркаль.

Как сообщалось, Кабмин  внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в закон об образовании.

Как известно, Будапешт блокирует уже второе министерское заседание НАТО. Венгерские власти объясняют, что таким образом они давят на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.

Ранее Венгрия выдвинула условия для начала диалога с Украиной относительно языка образования.

Темы: МИД образование Венгрия язык
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