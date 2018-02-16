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Кабмін вніс до Ради законопроект про зміни до закону про освіту

П'ятниця, 16 лютого 2018, 03:05
Кабмін вніс до Ради законопроект про зміни до закону про освіту

Кабінет міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до закону про освіту.

Про це пише Радіо Свобода.

Як повідомляється на сайті парламенту, уряд зареєстрував законопроект №8046 (щодо внесення змін до пункту з розділу ХІІ "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про освіту" щодо уточнення деяких положень).

Наразі тексту документа на сайті Ради немає.

14 лютого уряд схвалив законопроект, який має внести зміни до перехідних положень закону "Про освіту" й продовжити перехідний період для імплементації мовної статті на 3 роки – до 2023-го.

Продовження перехідного періоду пропонувала Венеціанська комісія.
Восени минулого року набрав чинності новий український закон про освіту. Норма закону щодо мови освіти, державної, викликала критику в деяких колах в Україні та за кордоном.

Перехідні положення закону передбачають: "особи, які належать до корінних народів, національних меншин України і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року продовжують здобувати таку освіту відповідно до правил, які існували до набрання чинності цим законом, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою".

Нагадаємо, Будапешт блокує вже друге міністерське засідання НАТО. Угорська влада пояснює, що таким чином вона тисне на Україну, вимагаючи перегляду мовної норму закону про освіту.

На цьому тижні Угорщина висунула умови для початку діалогу з Україною щодо мови освіти.

"Українська правда" у Threads

Теми: моваосвітаВерховна Рада
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