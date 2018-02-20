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Родичі Героїв Небесної Сотні планують зустрітися з Луценком

Вівторок, 20 лютого 2018, 08:19

Представники Громадської організації "Родина Героїв Небесної Сотні" планують 20 лютого зустрітися з генеральним прокурором Юрієм Луценком.

Зустріч запланована на 15:00, повідомляється у Facebook організації.

З тиждень тому ГО "Родина Героїв Небесної Сотні" звернулася з відкритим листом до президента Петра Порошенка з приводу розслідування та розгляду у судах злочинів проти протестувальників під час Революції Гідності.

"Ви обіцяли, що судді Майдану будуть сидіти у тюрмі. Натомість суддя, який забороняв Майдан в Одесі, став суддею Верховного суду (О.Золотніков). На 4-ту річницю поїздки до Межигір'я Ви призначили безстроково 3 суддів, які карали автомайданівців за цю поїздку (С.Захарчук, М.Антонюк, М.Зелінська). Лише 10% суддів звільнено. Жоден не зазнав кримінального покарання", – йдеться, зокрема, у ньому.

Також автори звернення вказують, що заяви генпрокурора про завершеність розслідування щодо ключових справ Майдану не відповідають дійсності: "Більшість справ знаходяться на початковій стадії. Лише незначна частина у судах".

Вони переживають, що, оскільки "прокуратура втратила право розслідувати цілий ряд справ", ці справи "фактично нічийні і ніхто їх не розслідує", тож закликають президента втрутитися й допомогти вирішити проблему.

DW також пише, що родичі "Небесної сотні" розчаровані відсутністю реформ, яких домагалися їхні рідні в 2014 році.

Між тим, за 4 роки після трагічних подій на Майдані влада таки виплатила обіцяну матеріальну допомогу в повному обсязі, розповів координатор ініціативної групи постраждалих на Майдані Павло Сидоренко, який тоді втратив око.

"Нарешті всі, хто подав заяви на виплати, отримали кошти. Це родини загиблих, також 180 осіб із тяжкими тілесними ушкодженнями, 287 осіб середньої тяжкості, 653 з легкими пораненнями", – сказав він DW.

У 2014 році держава зобов’язалася виплатити по 1 мільйону гривень кожній сім’ї за загибель їхніх близьких під час масових акцій протесту в центрі Києва у 2014 році. Поранені на Майдані мали отримати від 700 до 200 тисяч гривень кожен.

У держбюджеті на 2018 рік на це закладено 294 мільйони гривень.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МайданЛуценкоПорошенко
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