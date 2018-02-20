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Родственники Героев Небесной Сотни планируют встретиться с Луценко

Вторник, 20 февраля 2018, 08:19

Представители общественной организации "Родина Героїв Небесної Сотні" планируют 20 февраля встретиться с генеральным прокурором Юрием Луценко.

Встреча запланирована на 15:00, сообщается в Facebook организации.

С неделю назад ОО "Родина Героїв Небесної Сотні" обратилась с открытым письмом к президенту Петру Порошенко по поводу расследования и рассмотрения в судах преступлений против протестующих во время Революции Достоинства.

"Вы обещали, что судьи Майдана будут сидеть в тюрьме. Но судья, запрещавший Майдан в Одессе, стал судьей Верховного суда (О.Золотников). На 4-ю годовщину поездки в Межигорье Вы назначили бессрочно 3 судей, которые наказывали автомайдановцец за ту поездку (С.Захарчук, М.Антонюк, М.Зелинская). Лишь 10% судей уволены. Ни один не получил уголовного наказания", – говорится, в частности, в нем.

Также авторы обращения указывают, что заявления генпрокурора о завершенности расследования по ключевым делам Майдана не соответствуют действительности: "Большинство дел находятся на начальной стадии. Лишь незначительная часть в судах".

Они переживают, что, поскольку "прокуратура лишилась права расследовать целый ряд дел", эти дела "фактически ничейные и никто их не расследует", поэтому призывают президента вмешаться и помочь решить проблему.

DW также пишет, что родственники "Небесной сотни" разочарованы отсутствием реформ, которых добивались их родные в 2014 году.

Между тем, через 4 года после трагических событий на Майдане власти таки выплатили обещанную материальную помощь в полном объеме, рассказал координатор инициативной группы пострадавших на Майдане Павел Сидоренко, который тогда лишился глаза.

"Наконец-то все, кто подал заявления на выплаты, получили деньги. Это семьи погибших, а также 180 человек с тяжелыми телесными повреждениями, 287 человек средней тяжести, 653 с легкими ранениями", – сказал он DW.

В 2014 году государство обязалось выплатить по 1 миллиону гривен каждой семье за ​​гибель их близких во время массовых акций протеста в центре Киева в 2014 году. Раненые на Майдане должны были получить от 700 до 200 000 гривен каждый.

В госбюджете на 2018 год на это заложены 294 миллиона гривен.

Алена Рощенко, УП
Темы: МайданЛуценкоПорошенко
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