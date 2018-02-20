Родственники Героев Небесной Сотни планируют встретиться с Луценко

Представители общественной организации "Родина Героїв Небесної Сотні" планируют 20 февраля встретиться с генеральным прокурором Юрием Луценко.



Встреча запланирована на 15:00, сообщается в Facebook организации.



С неделю назад ОО "Родина Героїв Небесної Сотні" обратилась с открытым письмом к президенту Петру Порошенко по поводу расследования и рассмотрения в судах преступлений против протестующих во время Революции Достоинства.



"Вы обещали, что судьи Майдана будут сидеть в тюрьме. Но судья, запрещавший Майдан в Одессе, стал судьей Верховного суда (О.Золотников). На 4-ю годовщину поездки в Межигорье Вы назначили бессрочно 3 судей, которые наказывали автомайдановцец за ту поездку (С.Захарчук, М.Антонюк, М.Зелинская). Лишь 10% судей уволені. Ни один не получил уголовного наказания", – говорится, в частности, в нем.



Также авторы обращения указывают, что заявления генпрокурора о завершенности расследования по ключевым делам Майдана не соответствуют действительности: "Большинство дел находятся на начальной стадии. Лишь незначительная часть в судах".



Они переживают, что, поскольку "прокуратура лишилась права расследовать целый ряд дел", эти дела "фактически ничейные и никто их не расследует", поэтому призывают президента вмешаться и помочь решить проблему.



DW также пишет, что родственники "Небесной сотни" разочарованы отсутствием реформ, которых добивались их родные в 2014 году.



Между тем, через 4 года после трагических событий на Майдане власти таки выплатили обещанную материальную помощь в полном объеме, рассказал координатор инициативной группы пострадавших на Майдане Павел Сидоренко, который тогда лишился глаза.



"Наконец-то все, кто подал заявления на выплаты, получили деньги. Это семьи погибших, а также 180 человек с тяжелыми телесными повреждениями, 287 человек средней тяжести, 653 с легкими ранениями", – сказал он DW.



В 2014 году государство обязалось выплатить по 1 миллиону гривен каждой семье за ​​гибель их близких во время массовых акций протеста в центре Киева в 2014 году. Раненые на Майдане должны были получить от 700 до 200 000 гривен каждый.



В госбюджете на 2018 год на это заложены 294 миллиона гривен.