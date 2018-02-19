Після Революції Гідності звільнили лише 14% "суддів Майдану" – адвокат

Вища рада правосуддя звільнила лише 48 "суддів Майдану" – тих, що засуджували активістів Революції Гідності.

Про це заявив адвокат родин Героїв Небесної Сотні Роман Маселко під час круглого столу "Відповідальність суддів Майдану. Обіцянки та реальність", повідомляє "Слідство. Інфо".

За даними аналізу Тимчасової спеціальної комісії при Вищій раді юстиції, "суддями Майдану" є 351 особа. Під час Революції Гідності ці судді позбавляли водійських прав автомайданівців, засуджували активістів та забороняли масові акції протесту.

Відзначається, що сьогодні ці люди продовжують працювати, а дехто навіть отримав посади в новому Верховному Суді.

За останні чотири роки Вища рада правосуддя внесла подання про звільнення всього 61 судді. З них 10 подань оскаржені і скасовані.

За даними Маселка, ВРП відмовилася відкривати навіть дисциплінарні справи щодо 204 "суддів Майдану".

Підкреслюється, що багатьом "суддям Майдану" вдалося уникнути відповідальності саме через затягування розгляду справ Вищою радою правосуддя.

До прикладу: нещодавно Вища рада правосуддя скасувала подання про звільнення голови Дніпровського райсуду Києва Нелі Ластовки, яка позбавляла автомайданівців водійських прав.

Також уникнув відповідальності суддя Оболонського суду В’ячеслав Дев'ятко, який теж відбирав водійські права активістів.

Свого часу ВРП відмовилася звільнити одіозного суддю Миколу Чауса, а також Богдана Саніна, який забороняв Майдан.

Нині Чаус перебуває у розшуку, а Санін став суддею-спікером Окружного адміністративного суду Києва.

Рада також відмовилася звільнити суддю Євгенія Аблова із Окружного адмінсуду Києва, який зобов’язав "Беркут" розігнати Майдан у ніч з 10 на 11 грудня 2013 року.

За даними Громадської ради доброчесності, "судді Майдану" та судді, які допомогли їм уникнути відповідальності, пройшли і до нового Верховного Суду.

Зокрема, суддя Олександр Золотніков, який у 2013 році забороняв мирні акції протесту в Одесі. А судді Вищого адміністративного суду Михайло Смокович, Тетяна Стрелець та Юрченко скасовували рішення Вищої ради юстиції про звільнення "суддів Майдану".