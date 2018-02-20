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Порошенко вшанував пам'ять загиблих на Майдані

Вівторок, 20 лютого 2018, 08:58

Президент Петро Порошенко розпочав день 20 лютого зі вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомив його речник Святослав Цеголко у Twitter.

Глава держави з дружиною прийшли зі свічками до Хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні й вклонилися загиблим.

 
Подружжя Порошенків вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
фото прес-служби президента

Порошенко також написав у Facebook, що "Герої Небесної сотні – справжні янголи-охоронці України".

 

"Вони віддали найголовніше, що у них було – свої життя – за кращу долю для нас, назавжди ставши орієнтиром для майбутніх поколінь вільних українців", – зазначив президент.

 

"Герої не вмирають...", – додав Порошенко.

 

Як відомо, 20 лютого – день вшанування пам’яті загиблих на Майдані протестувальників. Зокрема, об 11:00 розпочнеться молебень родин Героїв Небесної Сотні у Михайлівському соборі, а о 13:00 – молебень біля Хреста поблизу верхнього виходу з метро "Хрещатик".

Представники ГО "Родина Героїв Небесної Сотні" не задоволені ходом розслідування масових вбивств, які сталися 4 роки тому, та планують зустрітися з генпрокурором.

Теми: ПорошенкоМайданісторія
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