Порошенко почтил память погибших на Майдане

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Вторник, 20 февраля 2018, 09:58

Президент Петр Порошенко начал день 20 февраля с почтения памяти Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Twitter.

Глава государства с супругой пришли со свечами к Кресту на Аллее Героев Небесной Сотни и поклонились погибшим.

 
Чета Порошенко почтила память Героев Небесной Сотни
Фото пресс-службы Порошенко

Порошенко также написал в Facebook, что "Герои Небесной сотни – настоящие ангелы-хранители Украины".

 

"Они отдали самое главное, что у них было – свои жизни – за лучшую судьбу для нас, навсегда став ориентиром для будущих поколений свободных украинцев", – отметил президент.

 

"Герои не умирают ...", – добавил Порошенко.

 

Как известно, 20 февраля – день памяти погибших на Майдане протестующих. В частности, в 11:00 начнется молебен семей Героев Небесной Сотни в Михайловском соборе, а в 13:00 – молебен у Креста неподалеку от верхнего выхода из метро "Крещатик".

Представители ОО "Родина Героїв Небесної Сотні" недовольны ходом расследования массовых убийств, которые произошли 4 года назад, и планируют встретиться с генпрокурором.

Темы: Порошенко Майдан история
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