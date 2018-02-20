Порошенко почтил память погибших на Майдане

Президент Петр Порошенко начал день 20 февраля с почтения памяти Героев Небесной Сотни.



Об этом сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Twitter.

Глава государства с супругой пришли со свечами к Кресту на Аллее Героев Небесной Сотни и поклонились погибшим.

Чета Порошенко почтила память Героев Небесной Сотни Фото пресс-службы Порошенко

Порошенко также написал в Facebook, что "Герои Небесной сотни – настоящие ангелы-хранители Украины".

"Они отдали самое главное, что у них было – свои жизни – за лучшую судьбу для нас, навсегда став ориентиром для будущих поколений свободных украинцев", – отметил президент.

"Герои не умирают ...", – добавил Порошенко.

Как известно, 20 февраля – день памяти погибших на Майдане протестующих. В частности, в 11:00 начнется молебен семей Героев Небесной Сотни в Михайловском соборе, а в 13:00 – молебен у Креста неподалеку от верхнего выхода из метро "Крещатик".



Представители ОО "Родина Героїв Небесної Сотні" недовольны ходом расследования массовых убийств, которые произошли 4 года назад, и планируют встретиться с генпрокурором.