Порошенко почтил память погибших на Майдане
Президент Петр Порошенко начал день 20 февраля с почтения памяти Героев Небесной Сотни.
Об этом сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Twitter.
Глава государства с супругой пришли со свечами к Кресту на Аллее Героев Небесной Сотни и поклонились погибшим.
Порошенко также написал в Facebook, что "Герои Небесной сотни – настоящие ангелы-хранители Украины".
"Они отдали самое главное, что у них было – свои жизни – за лучшую судьбу для нас, навсегда став ориентиром для будущих поколений свободных украинцев", – отметил президент.
"Герои не умирают ...", – добавил Порошенко.
Как известно, 20 февраля – день памяти погибших на Майдане протестующих. В частности, в 11:00 начнется молебен семей Героев Небесной Сотни в Михайловском соборе, а в 13:00 – молебен у Креста неподалеку от верхнего выхода из метро "Крещатик".
Представители ОО "Родина Героїв Небесної Сотні" недовольны ходом расследования массовых убийств, которые произошли 4 года назад, и планируют встретиться с генпрокурором.