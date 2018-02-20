Горбатюк про вбивства на Майдані: Пошук винних ускладнюється

Начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що слідчі досі не встановили причетних до вбивства перших загиблих на Майдані у січні 2014 року.

Про це він розповів на брифінгу 20 лютого.

За його словами, слідство встановило, що три вбивства мітингувальників були скоєні у січні 2014 року та ще 77 - у період з 18 по 20 лютого.

"Маємо ситуацію, що перші вбивства на Майдані не розкриті, особи які їх вчинили не встановлені", - заявив начальник управління спецрозслідувань.

Він зазначив, що збіг часу ускладнює пошук підозрюваних до скоєння цього злочину, однак слідство не зупиняється, проводяться оперативно-розшукові дії, додаткові експертизи, визначається коло підозрюваних.

"Зокрема, є визначення факту вбивств за одним із підрозділів, керівник якого підозрюється у застосуванні зброї. Відповідно ця робота залишає надію, що цей злочин буде розкритий", - сказав Горбатюк.

Разом з тим він повідомив, що є результати розслідувань щодо вбивств 18-20 лютого.

"Слідство вбачає цілеспрямовані дії на придушення протестних акцій і причетність до цього вищого керівництва держави", - сказав Горбатюк.

За його словами, слідство встановило використання мисливської картечі у штатних помпових рушницях правоохоронців.

Горбатюк додав, що керівництво правоохоронних органів навмисне ухвалило таке рішення, щоб мати формальні підстави для подальшого проведення так званої антитерористичної операції на Майдані.



Він розповів, що разом з правоохоронцями за єдиним планом діяли і тітушки, які були озброєні поліцейськими штатними спецзасобами - щитами, світлошумовими, газовими та іншими гранатами, які були видані їм зі складів, а також власною зброєю.

"Їхнім завданням було розсіювати майданівців, якщо вони почнуть переміщуватися на Михайлівську площу", - додав Горбатюк.

Він також зазначив, що цей план поєднував в собі, як представників Служби безпеки, міністерства внутрішніх справ та ряду інших служб, з погодженням прокуратури Києва.

"Якщо говорити за першу частину 18 лютого, то на сьогоднішній день відомо про вбивство 11 осіб і понад 500 отримали вогнепальні поранення. Ці інциденти розслідувались у 17 кримінальних провадженнях, загалом про підозру повідомлено 14 особам", - сказав Горбатюк.

Зокрема, він зазначив, що про підозри повідомлено екс-президенту Віктору Януковичу, колишньому керівнику МВС та його заступникам, а також екс-керівникам "Беркуту", поліції та іншим.

"Наразі 6 підозрюваних розшукуються. Стосовно 7 осіб обвинувальні акти скеровані до суду. І один підозрюваний знайомиться з матеріалами кримінальним провадження", - сказав прокурор.

Він додав, що судом йому обмежений термін ознайомлення зі справою до травня.

Горбатюк розповів, що цим підозрюваним є діючий керівник управління громадської безпеки Нацгвардії.

За його словами, суд не задовільняє клопотання слідчих про його відсторонення від посади, а керівництво МВС самостійно не вживає ніяких заходів щодо внутрішнього розслідування та його законного відсторонення посади або звільнення.

Як відомо, 18 лютого 2014 року почалися масштабні жертви серед мітингувальників, а 20 лютого на Інститутській розстріляли декілька десятків учасників протесту.