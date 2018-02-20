Горбатюк об убийствах на Майдане: Поиск виновных осложняется

Начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что следователи до сих пор не установили причастных к убийству первых погибших на Майдане в январе 2014 года.

Об этом он рассказал на брифинге 20 февраля.

По его словам, следствие установило, что три убийства митингующих были совершены в январе 2014 года и еще 77 - в период с 18 по 20 февраля.

"Есть ситуации, первые убийства на Майдане не раскрыты, лица их совершившие не установлены", - заявил начальник управления спецрасследований.

Он отметил, что с течением времени усложняется поиск подозреваемых к совершению этого преступления, однако следствие не останавливается, проводятся оперативно-розыскные действия, дополнительные экспертизы, определяется круг подозреваемых.

"В частности, является определение факта убийств по одному из подразделений, руководитель которого подозревается в применении оружия. Соответственно эта работа оставляет надежду, что это преступление будет раскрыто", - сказал Горбатюк.

Вместе с тем он сообщил, что результаты расследований по убийствам 18-20 февраля.

"Следствие усматривает целенаправленные действия на подавление протестных акций и причастность к этому высшего руководства государства", - сказал Горбатюк.

По его словам, следствие установило использования охотничьей картечи в штатных помповых ружьях правоохранителей.

Горбатюк добавил, что руководство правоохранительных органов умышленно приняло такое решение, чтобы иметь формальные основания для дальнейшего проведения так называемой антитеррористической операции на Майдане.

Он рассказал, что вместе с правоохранителями по единому плану действовали и титушки, которые были вооружены полицейскими штатными спецсредствами - щитами, светошумовыми, газовыми и другими гранатами, которые были выданы им со складов, а также собственным оружием.

"Их задачей было рассеивать майдановцев, если они начнут перемещаться на Михайловскую площадь", - добавил Горбатюк.

Он также отметил, что этот план совмещал в себе, как представителей Службы безопасности, Министерства внутренних дел и ряда других служб, с согласованием прокуратуры Киева.

"Если говорить о первой части 18 февраля, то на сегодняшний день известно об убийстве 11 человек и более 500 получили огнестрельные ранения. Эти инциденты расследовались в 17 уголовных производствах, в общем о подозрении сообщено 14 лицам", - сказал Горбатюк.

В частности, он отметил, что о подозрениях сообщено экс-президенту Виктору Януковичу, бывшему руководителю МВД и его заместителям, а также экс-руководителям "Беркута", полиции и прочим должностным лицам.

"Сейчас 6 подозреваемых разыскиваются. Относительно 7 человек обвинительные акты направлены в суд. И один подозреваемый знакомится с материалами уголовного производства", - сказал прокурор.

Он добавил, что судом ему ограниченный срок ознакомления с делом до мая.

Горбатюк рассказал, что этим подозреваемым является действующий руководитель управления общественной безопасности Нацгвардии.

По его словам, суд не удовлетворяет ходатайство следователей о его отстранении от должности, а руководство МВД самостоятельно не принимает никаких мер по внутреннему расследованию и его законного отстранения от должности или увольнения.

Как известно, 18 февраля 2014 года начались масштабные жертвы среди митингующих, а 20 февраля на Институтской расстреляли несколько десятков протестующих.