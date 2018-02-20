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Стали відомі подробиці про Кашкіна, який дозволив конфіскувати 1,5 млрд Януковича

Вівторок, 20 лютого 2018, 14:16
Стали відомі подробиці про Кашкіна, який дозволив конфіскувати 1,5 млрд Януковича

Аркадій Кашкін, який пішов на угоду зі слідством, що дозволило конфіскувати 1,5 мільярди доларів "сім'ї" екс-президента Віктора Януковича, до 2002 року працював у прокуратурі і навчався з прокурором у цій справі.

Про це свідчать різні документи, які має "Українська правда", а також Слідство.інфо.

За інформацією "Української правди", Кашкін народився у 1973 році.

 
Аркадій Кашкін
фото УП

З 1994 по 1999 роки він навчався у Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого у Харкові на вечірньому факультеті.

 
УП
 

За інформацією Слідства.Інфо, Кулик також навчався у Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого у Харкові з 1994 по 1999 роки, але на денному факультеті.

І Кулик, і Кашкін одночасно працювали у різних районних прокуратурах Харкова.

Кашкін з 1999 по 2001 служив у прокуратурі Московського району.

А Кулик – з 1999 по 2002 - у прокуратурі Червонозаводського району Харкова. З липня 2002 по листопад 2003 Кулик був прокурором у відділі нагляду за виконанням законів спецпідрозділами, які ведуть боротьбу з оргзлочинністю і корупцією Харківської прокуратури, а з листопада 2003 по квітень 2004 – був заступником Лозівського міжрайонного прокурора Харківської області.

 
слідство.інфо

Кашкін звільнився з органів прокуратури 2 квітня 2002 за власним бажанням у зв'язку із поданим рапортом.

 
УП

Як зазначає "Слідство.інфо", Кулик своє знайомство з однокурсником та земляком заперечує.

У 2014 році Кулик вів "справу про 1,5 мільярда Януковича", у якій згодом і було засуджено Кашкіна.

Кашкін визнав, що став фіктивним власником однієї з компаній олігарха-втікача Сергія Курченка. За фіктивне підприємництво його оштрафували на 51 тисячу гривень. У нього не було стільки грошей, тому суд замінив штраф на громадські роботи.

Через 3 роки, навесні 2017 року, Кашкін знову пішов на угоду зі слідством.

За даними опублікованого УП засекреченого вироку Краматорського районного суду, у "справі про 1,5 мільярда Януковича", Кашкін отримував $2000 щомісяця за участь у злочинній організації та відмиванні її доходів.

Він ще раз розповів слідчим, що продав свої паспортні дані для використання компаніями, пов’язаними з Курченком. Це зізнання дало можливість групі прокурорів на чолі з Куликом звинуватити Кашкіна в іншому злочині – легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Саме повторні зізнання Кашкіна дали змогу конфіскувати у дохід держави $1,5 мільярда з рахунків фірм, пов’язаних з Курченком. Вдруге Кашкін визнав вину. Його засудили до п’яти років позбавлення волі, але одразу ж звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном.

НАБУ звинувачує Кулика у незаконному збагаченні, бо за даними слідства, його видатки перевищують його доходи і у тому, що він приховує нові дорогі придбання.

Після цього Кулик був звільнений з посади прокурора АТО. Але його призначили заступником начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва 28 квітня 2017. 

Оксана Коваленко, УП

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