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Стали известны подробности о Кашкине, позволившем конфисковать 1,5 млрд. Януковича

Вторник, 20 февраля 2018, 14:16
Стали известны подробности о Кашкине, позволившем конфисковать 1,5 млрд. Януковича

Аркадий Кашкин, который пошел на сделку со следствием, что позволило конфисковать 1,5 миллиарда долларов "семьи" экс-президента Виктора Януковича, до 2002 года работал в прокуратуре и учился с прокурором по этому делу.

Об этом свидетельствуют различные документы, которые есть у "Украинской правды", а также Слидство.инфо.

По информации "Украинской правды", Кашкин родился в 1973 году.

 

С 1994 по 1999 годы он учился в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого в Харькове на вечернем факультете.

 
 

По информации Слидства.Инфо, Кулик также учился в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого в Харькове с 1994 по 1999 годы, но на дневном факультете.

И Кулик, и Кашкин одновременно работали в различных районных прокуратурах Харькова.

Кашкин с 1999 по 2001 служил в прокуратуре Московского района. А Кулик - с 1999 по 2002 - в прокуратуре Червонозаводского района Харькова. С июля 2002 по ноябрь 2003 Кулик был прокурором в отделе надзора за исполнением законов спецподразделениями, которые ведут борьбу с оргпреступностью и коррупцией Харьковской прокуратуры. А с ноября 2003 по апрель 2004 – он был заместителем Лозовского межрайонного прокурора Харьковской области.

 

Кашкин уволился из органов прокуратуры 2 апреля 2002 по собственному желанию в связи с поданным рапортом.

 

Как отмечает "Слидство.инфо", Кулик свое знакомство с однокурсником и земляком отрицает.

В 2014 году Кулик вел "дело о 1,5 миллиарда Януковича", в которой впоследствии и был осужден Кашкин.

Кашкин признал, что стал фиктивным владельцем одной из компаний беглого олигарха Сергея Курченко. За фиктивное предпринимательство его оштрафовали на 51 тысячу гривен. У него не было таких денег, поэтому суд заменил штраф на общественные работы.

Через 3 года, весной 2017 года, Кашкин снова пошел на сделку со следствием.

По данным опубликованного УП засекреченного приговора Краматорского районного суда, по "делу о 1,5 миллиарда Януковича", Кашкин получал $ 2000 ежемесячно за участие в преступной организации и отмывании ее доходов.

Он еще раз рассказал следователям, что продал свои паспортные данные для использования компаниями, связанными с Курченко. Это признание позволило группе прокуроров во главе с Куликом обвинить Кашкина в другом преступлении - легализации доходов, полученных преступным путем.

Именно повторные признание Кашкина позволили конфисковать в доход государства $ 1,5 миллиарда со счетов фирм, связанных с Курченко. Второй раз Кашкин признал вину. Его приговорили к пяти годам лишения свободы, но сразу же освободили от отбывания наказания с испытательным сроком.

НАБУ обвиняет Кулика в незаконном обогащении, поскольку по данным следствия, его расходы превышают доходы и в том, что он скрывает новые дорогие приобретения.

После этого Кулик был уволен с должности прокурора АТО. Но его назначили заместителем начальника Департамента международно-правового сотрудничества 28 апреля 2017 

Оксана Коваленко, УП

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