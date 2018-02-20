Порошенко чекає кандидатури командувача об'єднаних сил

Президент Петро Порошенко чекає від оборонного командування пропозицій щодо зміни формату операції на Донбасі та кандидатури командувача об'єднаних сил.

Про це він заявив на засіданні воєнного кабінету 20 лютого в Києві, підписуючи закон про реінтеграцію Донбасу.

"В найкоротший термін очікую відповідних пропозицій щодо зміни формату на виконання цього закону. Прошу підготувати мені кандидатуру командувача об'єднаних сил. Представити пропозиції щодо положення про Об’єднаний оперативний штаб, стратегічний замисел застосування ЗСУ", – сказав він даючи доручення главі Міноборони Степану Полтораку і начальнику Генштабу Віктору Муженку.

Глава держави зазначив, що до 1 квітня мають завершити підготовчі процедури.

Порошенко підкреслив, що Україна залишається відданою мирному вирішенню проблеми звільнення тимчасово окупованих територій.

Як відомо, 18 січня Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу.

Більше про закон про реінтеграцію читайте у матеріалі УП: "Іменем Порошенка. Чи змінить війну закон про деокупацію Донбасу"

Нововведенням законопроекту стало фактичне переформатування АТО в "заходи із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії РФ".

Початок і завершення заходів визначатимуться окремими рішеннями президента.

У свою чергу Раді надано право схвалювати рішення президента про використання ЗСУ під час реалізації заходів.

Повноваження з керування військовими і правоохоронними підрозділами на Донбасі переходять від СБУ до Генерального штабу, який очолює Збройні Сили України.

Для керування всіма військовими і правоохоронними підрозділами, залученими для проведення заходів із забезпечення нацоборони і відсічі збройної агресії Росії в Донецькій і Луганських областях вводиться нова посада командувача об’єднаних сил.

Командувач об’єднаних сил призначається президентом за поданням начальника Генштабу. Його повноваження також мають бути окремо визначені відповідним рішенням президента.

У його підпорядкуванні буде Об’єднаний оперативний штаб Збройних Сил, положення про який будуть також визначені рішенням президента.

До штабу ввійдуть усі роди Збройних Сил і правоохоронці, які перебуватимуть на території проведення заходів із нацбезпеки до виведення окупаційних військ.