Порошенко ждет кандидатуры командующего объединенных сил

Президент Петр Порошенко ждет от оборонного командования предложений по изменению формата операции на Донбассе и кандидатуры командующего объединенных сил.



Об этом он заявил на заседании военного кабинета 20 февраля в Киеве, подписывая закон о реинтеграции Донбасса.



"В кратчайшие сроки ожидаю соответствующих предложений по изменению формата на выполнение этого закона. Прошу подготовить мне кандидатуру командующего объединенных сил. Представить предложения относительно положения об Объединенном оперативном штабе, стратегический замысел применения ВСУ", - сказал он давая поручение главе Минобороны Степану Полтораку и начальнику Генштаба Виктору Муженко.



Глава государства отметил, что до 1 апреля должны завершить подготовительные процедуры.



Порошенко подчеркнул, что Украина остается преданной мирному решению проблемы освобождения временно оккупированных территорий.

Больше о законе о реинтеграции читайте в материале УП: "Именем Порошенко. Изменит ли войну закон о деоккупации Донбасса"

Как известно, 18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.

Нововведением законопроекта стало фактическое переформатирование АТО в "меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ".



Начало и завершение мероприятий будут определяться отдельными решениями президента.



В свою очередь Раде предоставлено право принимать решения президента об использовании ВСУ во время реализации мероприятий.



Полномочия по управлению военными и правоохранительными подразделениями на Донбассе переходят от СБУ к Генеральному штабу, который возглавляет Вооруженные Силы Украины.



Для управления всеми военными и правоохранительными подразделениями, привлекаемыми для проведения мероприятий по обеспечению нацобороны и отпору вооруженной агрессии вводится новая должность командующего объединенных сил.



Командующий объединенных сил назначается президентом по представлению начальника Генштаба. Его полномочия также должны быть отдельно определены соответствующим решением президента.



В его подчинении будет Объединенный оперативный штаб Вооруженных Сил, положение о котором будут также определены решением президента.



В штаб войдут все рода Вооруженных Сил и правоохранительных органов, которые будут находиться на территории проведения мероприятий по нацбезопасности до вывода оккупационных войск.