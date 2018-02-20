Президент подписал закон о реинтеграции Донбасса

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Вторник, 20 февраля 2018, 17:51

Президент Украины Петр Порошенко подписал во вторник закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Подписание президентом данного закона произошло на заседании Военного кабинета.

Как известно, 18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.

Во время обсуждения несколько раз отмечалось, что этот документ признает Россию агрессором и оккупантом.

В самом тексте закона есть два упоминания о России-агрессора (в преамбуле и заключительных положениях), а также одно упоминание "государство-оккупант" (в ст.7).

Действия РФ на территории Донецкой и Луганской областей в тексте закона названы "вооруженной агрессией Российской Федерации".

"Российская Федерация совершает преступление агрессии против Украины и осуществляет временную оккупацию части ее территории с помощью вооруженных формирований Российской Федерации", - указывается в преамбуле.

Согласно тексту закона, к временно оккупированных Россией территорий в Донецкой и Луганской областях входят земля, реки, озера, внутренние морские воды, недра и воздушное пространство над этими территориями.

Границы оккупированных территорий в этих областях, определяются президентом по представлению Министерства обороны, подготовленным на основе предложений Генштаба ВСУ.

Отмечается, что временная оккупация Российской Федерацией территорий Украины независимо от его продолжительности является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав.

Больше о законе о реинтеграции читайте в материале: Именем Порошенко. Изменит ли войну закон о деоккупации Донбасса

Украинская правда
Темы: законодательство Донбасс
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