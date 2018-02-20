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Авіація РФ вправлялася у бомбардуваннях в окупованому Криму

Вівторок, 20 лютого 2018, 16:54

Авіація Південного військового округу Росії провела бомбометання на навчаннях на кримському полігоні Опук.

Про це повідомив 20 лютого начальник відділу інформаційного забезпечення Чорноморського флоту В'ячеслав Трухачов, передає агентство "Крим.Реаліі".

За його словами, екіпажі літаків авіації російських Військово-повітряних сил виконали перші в 2018 році практичні бомбометання по наземних цілях.

"У рамках планового льотно-тактичного навчання екіпажі винищувачів СУ-27 і СУ-30 нанесли точні бомбові удари по мішеневим позиціях", - заявив Трухачов.

Він також розповів, що навчальні мішені імітували командні пункти і вогневі точки умовного противника, а тренувальні польоти здійснили більше десяти екіпажів винищувачів.

Також повідомляється, що 16 лютого підрозділи морської піхоти Чорноморського флоту Росії провели навчання на полігоні в Криму, в яких задіяли близько тисячі російських військовослужбовців і більше 50 одиниць бойової та спеціальної техніки.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Севастополі 28 грудня більше 40 корабельних екіпажів Чорноморського флоту Росії відпрацьовують завдання.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових в Криму називають незаконними

Як відомо, у вівторок, 20 лютого, виповнилося чотири роки російської агресії проти України, коли РФ розпочала окупацію Криму і наступні військові дії на Донбасі.

Відповідна дата (20 лютого 2014 роки) закріплена офіційно в проекті постанови №2332 "Про заяву Верховної Ради України" Про відсіч збройної агресії Російської Федерації і подолання її наслідків ".

Українська правда

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