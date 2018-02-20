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Авиация РФ упражнялась в бомбардировках в оккупированном Крыму

Вторник, 20 февраля 2018, 16:54

Авиация Южного военного округа России провела бомбометания на учениях на крымском полигоне Опук.

Об этом сообщил 20 февраля начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачев, передает агентство  "Крым.Реалии".

По его словам, экипажи самолетов авиации российских Военно-воздушных сил выполнили первые в 2018 году практические бомбометания по наземным целям.

"В рамках планового летно-тактического учения экипажи истребителей СУ-27 и СУ-30 нанесли точные бомбовые удары по мишенным позициям", – заявил Трухачев.

Он также рассказал, что учебные мишени имитировали командные пункты и огневые точки условного противника, а тренировочные полеты осуществили более десяти экипажей истребителей.

Также сообщается, что 16 февраля подразделения морской пехоты Черноморского флота России провели учения на полигоне в Крыму, в которых задействовали около тысячи российских военнослужащих и более 50 единиц боевой и специальной техники.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Севастополе 28 декабря более 40 корабельных экипажей Черноморского флота России отрабатывают задачи.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Как известно, во вторник, 20 февраля, исполнилось четыре года российской агрессии против Украины, когда РФ начала оккупацию Крыма и последующие военные действия на Донбассе.

Соответствующая дата (20 февраля 2014 года) закреплена официально в проекте постановления №2332 "О заявлении Верховной Рады Украины "Об отпоре вооруженной агрессии Российской Федерации и преодоление ее последствий".

Украинская правда
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