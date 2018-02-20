У ДФС не мають даних про закриття проекту ЄС з модернізації кордону України

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Вівторок, 20 лютого 2018, 20:00

У Державній фіскальній службі заявили, що не мають інформації про припинення ЄС фінансування інфраструктурних проектів на українському кордоні.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

"У зв’язку із появою у ЗМІ інформації щодо припинення ЄС фінансування інфраструктурних проектів на українському кордоні ДФС повідомляє, що наразі не має такої інформації", - йдеться у повідомленні.

У ДФС зазначають, що відправили фінальний звіт щодо стану реалізації проектів до Спільного технічного секретаріату ЄС у грудні 2017 року.

"На сьогодні очікується зворотня інформація. Враховуючи це, говорити про припинення проектів та необхідність повернення коштів передчасно та некоректно", - наголошують у відомстві.

Як відомо, агентство Reuters повідомляло, що Європейський Союз закриває проект модернізації прикордонних контрольно-пропускних пунктів з Україною.

Українська правда
Теми: Фіскальна служба ЄС кордон
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