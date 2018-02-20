Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ДФС не мають даних про закриття проекту ЄС з модернізації кордону України

Вівторок, 20 лютого 2018, 19:00
У ДФС не мають даних про закриття проекту ЄС з модернізації кордону України

У Державній фіскальній службі заявили, що не мають інформації про припинення ЄС фінансування інфраструктурних проектів на українському кордоні.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

"У зв’язку із появою у ЗМІ інформації щодо припинення ЄС фінансування інфраструктурних проектів на українському кордоні ДФС повідомляє, що наразі не має такої інформації", - йдеться у повідомленні.

У ДФС зазначають, що відправили фінальний звіт щодо стану реалізації проектів до Спільного технічного секретаріату ЄС у грудні 2017 року.

"На сьогодні очікується зворотня інформація. Враховуючи це, говорити про припинення проектів та необхідність повернення коштів передчасно та некоректно", - наголошують у відомстві.

Як відомо, агентство Reuters повідомляло, що Європейський Союз закриває проект модернізації прикордонних контрольно-пропускних пунктів з Україною.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Фіскальна службаЄСкордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Усі новини...
Фіскальна служба
Більшість українців довіряють підприємцям і проти надмірного контролю фіскалів – опитування
Насірову та його раднику оголосили підозру: отримали 722 млн грн неправомірної вигоди
Податкову міліцію ліквідовано, Фіскальна служба – у процесі
Останні новини
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
13:59
У Парижі директора престижного вишу відсторонили через звинувачення у домашньому насильстві
13:52
відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
Усі новини...
Реклама: