В ГФС не имеют данных о закрытии проекта ЕС по модернизации границы Украины

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Вторник, 20 февраля 2018, 20:00

В Государственной фискальной службе заявили, что не располагают информацией о прекращении ЕС финансирования инфраструктурных проектов на украинской границе.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

"В связи с появлением в СМИ информации о прекращении ЕС финансирования инфраструктурных проектов на украинской границе ГФС сообщает, что пока не имеет такой информации", - говорится в сообщении.

В ГФС отмечают, что отправили финальный отчет о состоянии реализации проектов в Общий технический секретариат ЕС в декабре 2017 года.

"На сегодня ожидается обратная информация. Учитывая это, говорить о прекращении проектов и необходимости возврата средств преждевременно и некорректно", - отмечают в ведомстве.

Как известно, агентство Reuters сообщало, что Европейский Союз закрывает проект модернизации пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной.

Украинская правда
Темы: Фискальная служба ЕС граница
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