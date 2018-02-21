Матіос: На Донбасі перебуває до 40 тисяч бойовиків

Станом на сьогодні на окупованих територіях України перебувають до 40 тисяч озброєних людей.

Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос у програмі "Бацман" на телеканалі "112 Україна".

"Вона (кількість озброєних людей на окупованих територіях, - ред.) коливається в ті чи інші періоди, етапи ескалації або затихання, але сумарно - до 40 тис. озброєних людей, які мають відповідне навчання за рахунок офіцерів Російської Федерації. Контингент безпосередньо росіян в різні періоди коливався від 3 тисяч військових РФ до 16 тисяч", - сказав він.

Головний військовий прокурор нагадав, що на території Донецької та Луганської областей російськими військовими сформовано два армійські корпуси. Це "Перший армійський корпус народного ополчення ДНР" зі "штабом" в Донецьку, другий - "Армійський корпус народної міліції" зі "штабом" в Луганську.

"Проти нас воює відформатована, добре екіпірована і забезпечена військова сила. Понад 35 тис. осіб, 5 бригад, 3 окремих полки, 8 окремих батальйонів, 2 окремі роти, 5 батальйонів територіальної оборони, більше 18 тис. осіб військових тільки в "ДНР", 320 танків, 600 бойових броньованих машин, 250 гармат, 130 реактивних систем залпового вогню. Це тільки Донецька область", - додав Матіос.

Від початку бойових дій, як повідомив Матіос, на Донбасі українські військові спецслужби затримали 11 росіян.