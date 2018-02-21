Матиос: На Донбассе находится в 40 тысяч боевиков

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Среда, 21 февраля 2018, 02:09

По состоянию на сегодня на оккупированных территориях Украины находятся в 40 000 вооруженных людей.

Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в программе "Бацман" на телеканале "112 Украина".

"Оно (количество вооруженных людей на оккупированных территориях, - ред.) колеблется в те или иные периоды, этапы эскалации или затихания, но суммарно - до 40 тыс. вооруженных людей, которые имеют соответствующее обучение за счет офицеров Российской Федерации. Контингент непосредственно россиян в различные периоды колебался от 3 тысяч военных РФ до 16 тысяч", - сказал он.

Главный военный прокурор напомнил, что на территории Донецкой и Луганской областей российскими военными сформировано два армейских корпуса. Это "Первый армейский корпус народного ополчения ДНР" со "штабом" в Донецке, второй - "Армейский корпус народной милиции" со "штабом" в Луганске.

"Против нас воюет отформатированная, хорошо экипированная и обеспеченная военная сила. Более 35 тыс. человек, 5 бригад, 3 отдельных полка, 8 отдельных батальонов, 2 отдельные роты, 5 батальонов территориальной обороны, более 18 тыс. человек военных только в "ДНР", 320 танков, 600 боевых бронированных машин, 250 орудий, 130 реактивных систем залпового огня. Это только Донецкая область", - добавил Матиос.

С начала боевых действий, как сообщил Матиос, на Донбассе Украинские военные спецслужбы задержали 11 россиян.

Темы: Донбасс Росcия терроризм Матиос
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