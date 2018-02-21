Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Матиос: На Донбассе находится в 40 тысяч боевиков

Среда, 21 февраля 2018, 01:09

По состоянию на сегодня на оккупированных территориях Украины находятся до 40 000 вооруженных людей.

Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в программе "Бацман" на телеканале "112 Украина".

"Оно (количество вооруженных людей на оккупированных территориях, - ред.) колеблется в те или иные периоды, этапы эскалации или затихания, но суммарно - до 40 тыс. вооруженных людей, которые имеют соответствующее обучение за счет офицеров Российской Федерации. Контингент непосредственно россиян в различные периоды колебался от 3 тысяч военных РФ до 16 тысяч", - сказал он.

Главный военный прокурор напомнил, что на территории Донецкой и Луганской областей российскими военными сформировано два армейских корпуса. Это "Первый армейский корпус народного ополчения ДНР" со "штабом" в Донецке, второй - "Армейский корпус народной милиции" со "штабом" в Луганске.

"Против нас воюет отформатированная, хорошо экипированная и обеспеченная военная сила. Более 35 тыс. человек, 5 бригад, 3 отдельных полка, 8 отдельных батальонов, 2 отдельные роты, 5 батальонов территориальной обороны, более 18 тыс. человек военных только в "ДНР", 320 танков, 600 боевых бронированных машин, 250 орудий, 130 реактивных систем залпового огня. Это только Донецкая область", - добавил Матиос.

С начала боевых действий, как сообщил Матиос, на Донбассе Украинские военные спецслужбы задержали 11 россиян.

Темы: ДонбассРосcиятерроризмМатиос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
23:07
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
Все новости...
Реклама: