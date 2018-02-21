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У Держдепі порахували збитки оборонного сектора РФ через санкції

Середа, 21 лютого 2018, 04:40
У Держдепі порахували збитки оборонного сектора РФ через санкції

У зв'язку з санкціями в рамках закону "Про протидію противникам США за допомогою санкцій" (CAATSA) Росія втратила контракти з низкою країн на суму понад 3 млрд доларів.

Про це заявила офіційний представник Держдепартаменту США Гезер Науерт.

"Ми раді, що деякі країни припинили купівлю певних російських матеріалів і пропозицій. Ми припускаємо, що десь більше 3 мільярдів доларів - ми змогли зупинити ці транзакції. Припинення таких угод, по суті, є покаранням. Чому? Тому що це означає, що менше грошей іде в російську скарбницю. Таким чином, це розглядається частиною того, що ми вважаємо успіхом у притягененні Росії до відповідальності", - сказала Науерт.

Раніше в Держдепі заявляли, що прийняті США проти російської "оборонки" заходи вже призвели до втрат на мільярди доларів і нові санкції поки не потрібні.

Тим часом повідомлялося, що Міністерство фінансів США разом з іншими державними установами, активно опрацьовує наступні санкції проти Росії, які будуть оголошені незабаром.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США опублікувало так звану "кремлівську доповідь", в якій перераховані імена наближених до президента РФ Володимира Путіна російських чиновників і бізнесменів. 

У списку 96 російських олігархів, чиї статки оцінюються на суму понад мільярд доларів США. Крім того, у списку 114 прізвищ високопосадовців, а також керівників державних компаній.

Список сам по собі не передбачає запровадження санкцій проти згаданих у ньому осіб, але створює фактичні підстави для можливого запровадження таких санкцій у майбутньому.

Як повідомлялось, кілька сенаторів від Демократичної партії США підготували резолюцію з вимогою до президента запровадити санкції проти фігурантів "кремлівського списку".

"Українська правда" у Threads

Теми: санкціїРосіяСША
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