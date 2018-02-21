В Госдепе посчитали убытки оборонного сектора РФ из-за санкций

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Среда, 21 февраля 2018, 05:40

В связи с санкциями в рамках закона "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA) Россия потеряла контракты с рядом стран на сумму более 3 млрд долларов.

Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науерт.

"Мы рады, что некоторые страны прекратили покупку определенных российских материалов и предложений. Мы допоскаем, что где-то более 3 миллиардов долларов - мы смогли остановить эти транзакции. Прекращение таких сделок, по сути, является наказанием. Почему? Потому что это означает, что меньше денег уходит в российскую казну. Таким образом, это рассматривается частью того, что мы считаем успехом в привлечении России к ответственности", - сказала Науерт.

Ранее в Госдепе заявляли, что принятые США против российской "оборонки" меры уже привели к потерям на миллиарды долларов и новые санкции пока не требуются.

Между тем сообщалось, что Министерство финансов США вместе с другими государственными учреждениями, активно прорабатывает следующие санкции против России, которые будут объявлены вскоре.

Напомним, Министерство финансов США опубликовало так называемый "кремлевский доклад", в котором перечислены имена приближенных к президенту РФ Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов.

В списке 96 российских олигархов, чье состояние оценивается в сумму более миллиарда долларов США. Кроме того, в списке 114 фамилий чиновников, а также руководителей государственных компаний.

Список сам по себе не предполагает введение санкций против упомянутых в нем лиц, но создает фактические основания для возможного введения таких санкций в будущем.

Как сообщалось, несколько сенаторов от Демократической партии США подготовили резолюцию с требованием к президенту ввести санкции против фигурантов "кремлевского списка".

Темы: санкции Росcия США
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