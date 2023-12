Трамп заявив, що він жорсткіший щодо РФ, ніж Обама

Президент США Дональд Трамп заявив, що проводить набагато більш жорстку політику щодо Росії, ніж його попередник Барак Обама.

Про це Трамп написав у twitter.

"Я був набагато більш жорстким щодо Росії, ніж Обама, просто подивіться на факти. Абсолютно фейкові новини!", - написав Трамп.

I have been much tougher on Russia than Obama, just look at the facts. Total Fake News!