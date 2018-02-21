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Трамп заявив, що він жорсткіший щодо РФ, ніж Обама

Середа, 21 лютого 2018, 05:20

Президент США Дональд Трамп заявив, що проводить набагато більш жорстку політику щодо Росії, ніж його попередник Барак Обама.

Про це Трамп написав у twitter.

"Я був набагато більш жорстким щодо Росії, ніж Обама, просто подивіться на факти. Абсолютно фейкові новини!", - написав Трамп.

Пізніше в цей день прес-секретар Білого дому Сара Сандерс на брифінгу, відповідаючи на питання, чому Трамп не запровадив щодо Росії санкції вказала, що президент США став "набагато жорсткішим" щодо Росії.

Серед дій Трампа від яких "Росія не в захваті" Сандерс назвала додаткове фінансування для армії США, експорт енергоносіїв в Східну Європу, закриття дипломатичної власності РФ в США, підтримку санкцій, введених адміністрацією Обами, допомога Україні з озброєнням.

Раніше Асоціація американських політологів склала рейтинг президентів, в якому Трамп був визнаний найгіршим президентом за всю історію США.

Трамп отримав 12 балів зі 100 можливих і потіснив з останнього місця Джеймса Б'юкенена - президента США в 1857 – 1861 рр., коли Сполучені Штати втягнулися в громадянську війну.

Попередник Трампа в овальному кабінеті Барак Обама піднявся на 10 сходинок у порівнянні з попереднім опитуванням в 2014 році, і посів 8-у позицію.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампРосіяСША
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