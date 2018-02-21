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Трамп заявил, что он жестче по отношению к РФ, чем Обама

Среда, 21 февраля 2018, 05:20

Президент США Дональд Трамп заявил, что проводит гораздо более жесткую политику в отношении России, чем его предшественник Барак Обама.

Об этом Трамп написал в twitter.

"Я был гораздо более жестким в отношении России, чем Обама, просто посмотрите на факты. Абсолютно фейковые новости!", − написал Трамп.

Позже в этот день пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге, отвечая на вопрос, почему Трамп не ввел в отношении России санкции  указала, что президент США стал "гораздо жестче" по отношению к России.

Среди действий Трампа от которых "Россия не в восторге" Сандерс назвала дополнительное финансирование для армии США, экспорт энергоносителей в Восточную Европу, закрытие дипломатической собственности РФ в США, поддержку санкций, введенных администрацией Обамы, помощь Украине с вооружением. 

Ранее Ассоциация американских политологов составила рейтинг президентов, в котором Трамп был признан худшим президентом за всю историю США.

Трамп получил 12 баллов из 100 возможных и потеснил с последнего места Джеймса Бьюкенена – президента США в 1857 – 1861 годах, когда Соединенные Штаты втянулись в гражданскую войну.

Предшественник Трампа в овальном кабинете Барак Обама поднялся на 10 ступеней по сравнению с предыдущим опросом в 2014 году, и занял 8-ю позицию.

Темы: ТрампРосcияСША
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