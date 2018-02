Трамп заявил, что он жестче по отношению к РФ, чем Обама

Президент США Дональд Трамп заявил, что проводит гораздо более жесткую политику в отношении России, чем его предшественник Барак Обама.

Об этом Трамп написал в twitter.

"Я был гораздо более жестким в отношении России, чем Обама, просто посмотрите на факты. Абсолютно фейковые новости!", − написал Трамп.

