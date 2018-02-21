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ГПУ просить ЄС продовжити санкції для "сім'ї" Януковича

Середа, 21 лютого 2018, 08:18

Генпрокуратура направила представнику Європейського Союзу у закордонних справах Федеріці Могеріні документи для продовження санкцій щодо 14 українських екс-посадовців ще у січні. 

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на заступника генпрокурора Євгена Єніна.

"Генпрокуратура ще у січні направила документи атестації для продовження санкцій Європейського Союзу", - сказав він.

Єнін розповів, що ЄС формує санкційний список на підставі двох критеріїв: завдання економічної шкоди державі та отримання неправомірної вигоди фігурантом списку або пов’язаними з ними особами.

"Ця щорічна атестація містить інформацію про прогрес слідства на підставі цих двох критеріїв. У ЄС відповідь на атестацію не надають. Відповідь буде у їхньому рішенні щодо продовження санкцій", - зазначив Єнін.

Він також додав, що ГПУ постійно отримує від уповноважених органів ЄС запити про уточнення, роз’яснення і надання додаткової інформації відносно учасників санкційного списку.

Як відомо, раніше журналіст "Радіо Свобода" повідомляв, що ЄС може зняти санкції з екс-міністра юстиції Олени Лукаш і бізнесмена Сергія Клюєва.

Санкції проти Януковича і 15 його соратників були введені в березні 2014 року, продовжені в березні 2015 року, а також в березні 2016 року.

Нині обмежувальні заходи щодо блокування активів на теренах ЄС діють проти 14 осіб, включаючи Януковича. 

До санкційного списку ЄС входить також старший син Януковича Олександр. Загиблого молодшого сина українського екс-президента Віктора виключили з "чорного списку".

Санкції мають бути продовжені на подальший рік на початку березня.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСсанкціїЯнукович
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