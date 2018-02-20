Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС може зняти санкції з Клюєва і Лукаш – журналіст

Вівторок, 20 лютого 2018, 11:24

Європейський союз може виключити зі списку санкцій екс-міністра юстиції Олену Лукаш і бізнесмена Сергія Клюєва.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

"Колишній міністр юстиції України Олена Лукаш і бізнесмен Сергій Клюєв можуть бути виключені зі списку санкцій ЄС за незаконне привласнення українських державних коштів", - написав він.

Разом з тим екс-президент Віктор Янукович і ще 12 осіб можуть залишитися в списку ще на один рік.

Як відомо, санкції проти Януковича і 15 його соратників були введені в березні 2014 року, продовжені в березні 2015 року, а також в березні 2016 року.

До санкційного списку ЄС входить також старший син Януковича Олександр. Загиблого молодшого сина українського екс-президента Віктора виключили з "чорного списку".

"Українська правда" в Threads

Теми: ЄСЛукашсанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Усі новини...
ЄС
Рада ЄС і Європарламент погодили проєкт розширення виробництва боєприпасів
Чехія хоче розпочати переговори про вступ України в ЄС до кінця 2023 року – президент
Українське "чорне" зерно на мільйони євро експортують до ЄС сумнівні компанії – OCCRP
Останні новини
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
13:59
У Парижі директора престижного вишу відсторонили через звинувачення у домашньому насильстві
13:52
відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
Усі новини...
Реклама: