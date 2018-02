ЄС може зняти санкції з Клюєва і Лукаш – журналіст

Європейський союз може виключити зі списку санкцій екс-міністра юстиції Олену Лукаш і бізнесмена Сергія Клюєва.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

"Колишній міністр юстиції України Олена Лукаш і бізнесмен Сергій Клюєв можуть бути виключені зі списку санкцій ЄС за незаконне привласнення українських державних коштів", - написав він.

Разом з тим екс-президент Віктор Янукович і ще 12 осіб можуть залишитися в списку ще на один рік.

The former justice minister of #Ukraine Olena Lukash & the businessman Sergei Klyuyev look set to be removed from the EU sanctions list for the misappropriation of Ukrainian state funds. #Yanukovych & 12 others likely to remain listed for another year