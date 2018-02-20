ЄС може зняти санкції з Клюєва і Лукаш – журналіст

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Вівторок, 20 лютого 2018, 12:24

Європейський союз може виключити зі списку санкцій екс-міністра юстиції Олену Лукаш і бізнесмена Сергія Клюєва.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

"Колишній міністр юстиції України Олена Лукаш і бізнесмен Сергій Клюєв можуть бути виключені зі списку санкцій ЄС за незаконне привласнення українських державних коштів", - написав він.

Разом з тим екс-президент Віктор Янукович і ще 12 осіб можуть залишитися в списку ще на один рік.

Як відомо, санкції проти Януковича і 15 його соратників були введені в березні 2014 року, продовжені в березні 2015 року, а також в березні 2016 року.

До санаційного списку ЄС входить також старший син Януковича Олександр. Загиблого молодшого сина українського екс-президента Віктора виключили з "чорного списку".

Теми: ЄС Лукаш санкції
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