ГПУ просит ЕС продлить санкции для "семьи" Януковича
Генпрокуратура направила представителю Европейского Союза по иностранным делам Федерике Могерини документы для продления санкций в отношении 14 украинских экс-чиновников еще в январе.
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заместителя генпрокурора Евгения Енина.
"Генпрокуратура еще в январе направила документы аттестации для продления санкций Европейского Союза", - сказал он.
Енин рассказал, что ЕС формирует санкционный список на основании двух критериев: причинение экономического ущерба государству и получение неправомерной выгоды фигурантом списка или связанными с ними лицами.
"Эта ежегодная аттестация содержит информацию о прогрессе следствия на основании этих двух критериев. В ЕС ответ на аттестацию не предоставляют. Ответ будет в их решении о продлении санкций", - отметил Енин.
Он также добавил, что ГПУ постоянно получает от уполномоченных органов ЕС запросы об уточнении, разъяснении и предоставления дополнительной информации в отношении участников санкционного списка.
Как известно, ранее журналист "Радио Свобода" сообщал, что ЕС может снять санкции с экс-министра юстиции Елены Лукаш и бизнесмена Сергея Клюева.
Санкции против Януковича и 15 его соратников были введены в марте 2014 года, продлены в марте 2015 года, а также в марте 2016 года.
Сейчас ограничительные меры по блокированию активов на территории ЕС действуют против 14 человек, включая Януковича.
В санкционный список ЕС входит также старший сын Януковича Александр. Погибшего младшего сына украинского экс-президента Виктора исключили из "черного списка".
Санкции должны быть продлены на следующий год в начале марта.