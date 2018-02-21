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ГПУ просит ЕС продлить санкции для "семьи" Януковича

Среда, 21 февраля 2018, 08:18

Генпрокуратура направила представителю Европейского Союза по иностранным делам Федерике Могерини документы для продления санкций в отношении 14 украинских экс-чиновников еще в январе.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заместителя генпрокурора Евгения Енина.

"Генпрокуратура еще в январе направила документы аттестации для продления санкций Европейского Союза", - сказал он.

Енин рассказал, что ЕС формирует санкционный список на основании двух критериев: причинение экономического ущерба государству и получение неправомерной выгоды фигурантом списка или связанными с ними лицами.

"Эта ежегодная аттестация содержит информацию о прогрессе следствия на основании этих двух критериев. В ЕС ответ на аттестацию не предоставляют. Ответ будет в их решении о продлении санкций", - отметил Енин.

Он также добавил, что ГПУ постоянно получает от уполномоченных органов ЕС запросы об уточнении, разъяснении и предоставления дополнительной информации в отношении участников санкционного списка.

Как известно, ранее журналист "Радио Свобода" сообщал, что ЕС может снять санкции с экс-министра юстиции Елены Лукаш и бизнесмена Сергея Клюева.

Санкции против Януковича и 15 его соратников были введены в марте 2014 года, продлены в марте 2015 года, а также в марте 2016 года.

Сейчас ограничительные меры по блокированию активов на территории ЕС действуют против 14 человек, включая Януковича.

В санкционный список ЕС входит также старший сын Януковича Александр. Погибшего младшего сына украинского экс-президента Виктора исключили из "черного списка".

Санкции должны быть продлены на следующий год в начале марта.

Темы: ЕСсанкцииЯнукович
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