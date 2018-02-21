Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстреливая врачей, боевики убили медсестру

Среда, 21 февраля 2018, 09:50
Обстреливая врачей, боевики убили медсестру

В результате обстрела со стороны боевиков в зоне АТО погибла сестра-медик.

Об этом сообщает в Facebook 10-я отдельная горно-штурмовая бригада.

"Сегодня во время предоставления гражданскому населению медицинской помощи были обстреляны наши медики. Погибла наша сестра-медик, военнослужащий и человек с большим сердцем - Сабина", - рассказывают военные.

По их словам, во время обстрела был ранен еще один военнослужащий.

"Убивать женщин и мирных жителей - это все, на что способны проклятые русские оккупанты", - возмущаются в ОГШБ.

В штабе АТО уточнили, что это произошло 20 февраля.

 

Как сообщал штаб АТО, 20 февраля враг провел 15 прицельных обстрелов позиций сил АТО, в результате которых погиб 1 украинский военнослужащий, еще пятеро получили ранения и двое травмированы.

Украинская правда
Темы: чрезвычайное происшествиеАТОДонбассмедицинаубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
чрезвычайное происшествие
Российский штурмовик Су-25 упал в Азовское море
Джеймс Кэмерон опроверг слухи о съемках фильма о катастрофе "Титана"
С третьего этажа дома под Киевом выпала 4-летняя девочка
Последние новости
23:07
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
Все новости...
Реклама: