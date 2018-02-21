Обстреливая врачей, боевики убили медсестру

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Среда, 21 февраля 2018, 10:50

В результате обстрела со стороны боевиков в зоне АТО 21 февраля погибла сестра-медик.

Об этом сообщает в Facebook 10-я отдельная горно-штурмовая бригада.

"Сегодня во время предоставления гражданскому населению медицинской помощи были обстреляны наши медики. Погибла наша сестра-медик, военнослужащий и человек с большим сердцем - Сабина", - рассказывают военные.

По их словам, во время обстрела был ранен еще один военнослужащий.

"Убивать женщин и мирных жителей - это все, на что способны проклятые русские оккупанты", - возмущаются в ОГШБ.

 

Украинская правда
Темы: чрезвычайное происшествие АТО Донбасс медицина убийство
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