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Луценко: Цього року треба завершити справи екс-посадовців із санкційного списку

Середа, 21 лютого 2018, 10:41

Генеральний прокурор Юрій Луценко сподівається, що цього року завершаться заочні судові процеси щодо Віктора Януковича, Сергія Курченка, Олександра Клименка та решти команди екс-президента.

Про це він заявив на прес-конференції щодо підсумків 2017 року.

"Весь санкційний список у ЄС не може триматися безкінечно, цей рік має бути закінченням усіх справ посадовців часів Януковича з санкційного списку", – заявив генпрокурор.

Луценко нагадав, що в січні отримано дозвіл на процедуру заочного засудження "у провадженні щодо організаторів розстрілу на Майдані – Януковича, екс-голови СБУ Якименка і його заступника Тоцького".

"Думаю, що саме цю справу очікували 4 роки рідні загиблих. Після завершення заочного розслідування по державній зраді Януковича ця справа має початися ще цього року і дати нарешті відповідь суспільству, хто вбив понад 100 беззбройних співвітчизників і поранив тисячі", – сказав Луценко.

"Цей процес, як і державна зрада Януковича, стосується усієї колишньої політичної системи України, а також і майбутньої України, яка має не допустити повторення навіть в теорії", – додав він.

Генпрокурор нагадав, що завершено провадження стосовно екс-міністра Олександра Лавриновича, який сприяв захопленню влади Януковичем: "Зараз він знайомиться з матеріалами справи. Очевидно, ще цього року розпочнеться справа і щодо нього"

Щодо екс-міністра доходів і зборів Клименка клопотання про спеціальне досудове розслідування подали у січні минулого року, а дозвіл отримали лише в грудні, сказав Луценко.

"Ближчим часом чекаємо щодо заочного засудження Курченка… З січня минулого року клопотання в судах, до сьогодні колосальний опір багатомільярдних статків Курченка дається в знаки. Сподіваємося, що найближчим часом отримаємо дозвіл по ньому – і його прізвище теж буде серед тих, щодо кого судові процеси будуть відбуватися вже цього року", – заявив він.

"Цього року ми плануємо розпочати заочні судові процеси не тільки проти Януковича, Захарченка й Якименка, але й Курченка, Клименка, Ставицького, Арбузова, Азарова та інших", – сказав генпрокурор.

Він також наголосив на "необхідності завершення слідства з виходом на заочне засудження Клюєва та двох Пшонок – колишнього генпрокурора та його сина".

Таке ж завдання у справі щодо екс-керівника Київської ОДА Анатолія Присяжнюка, додав генпрокурор.

"Маємо дозвіл суду на заочне засудження Ставицького і Литовченка", – зазначив він.

Луценко заявив, що "збитки, які завдала Україні команда Януковича, обчислюються десятками мільярдів доларів".

"47 податківцям різних рівнів часів Клименка повідомлено про підозру, під час слідства відшкодовано 156 мільйонів і накладено арешт на близько 6 мільярдів гривень", – сказав він.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ГенпрокуратураЛуценкоЯнуковичКурченкоПшонка
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