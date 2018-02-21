Луценко: В этом году надо завершить дела экс-чиновников из санкционного списка

Генеральный прокурор Юрий Луценко надеется, что в этом году завершатся заочные судебные процессы в отношении Виктора Януковича, Сергея Курченко, Александра Клименко и остальной команды экс-президента.



Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам работы ГПУ в 2017 году.

"Весь санкционный список в ЕС не может держаться бесконечно, этот год должен быть завершением всех дел должностных лиц Януковича из санкционного списка", – заявил генпрокурор.



Луценко напомнил, что в январе получено разрешение на процедуру заочного осуждения "в производстве по организаторов расстрела на Майдане – Януковича, экс-главы СБУ Якименко и его заместителя Тоцкого".



"Думаю, что именно этого дела ждали 4 года родные погибших. После завершения заочного расследования по государственной измене Януковича это дело должно начаться уже в этом году и дать наконец ответ обществу, кто убил более 100 безоружных соотечественников и ранил тысячи", – сказал Луценко.



"Этот процесс, как и государственная измена Януковича, касается всей прежней политической системы Украины, а также и будущего Украины, которая должна не допустить повторения даже в теории", – добавил он.



Генпрокурор напомнил, что завершено производство в отношении экс-министра Александра Лавриновича, который способствовал захвату власти Януковичем: "Сейчас он знакомится с материалами дела. Очевидно, еще в этом году начнется дело и по нему"



По экс-министру доходов и сборов Клименко ходатайство о специальном досудебном расследовании подали в январе прошлого года, а разрешение получили только в декабре, сказал Луценко.



"В ближайшее время ждем разрешения на заочное осуждение Курченко... С января прошлого года ходатайство в судах, до сих пор колоссальное сопротивление многомиллиардных состояний Курченко дает о себе знать. Надеемся, что в ближайшее время получим разрешение по нему – и его имя тоже будет среди тех, в отношении кого судебные процессы будут проходить уже в этом году", – заявил он.



"В этом году мы планируем начать заочные судебные процессы не только против Януковича, Захарченко и Якименко, но и Курченко, Клименко, Ставицкого, Арбузова, Азарова и других", – сказал генпрокурор.



Он также отметил "необходимость завершения следствия с выходом на заочное осуждение Клюева и двух Пшонок – бывшего генпрокурора и его сына".



Такая же задача по делу в отношении экс-руководителя Киевской ОГА Анатолия Присяжнюка, добавил генпрокурор.

"Есть разрешение суда на заочное осуждение Ставицкого и Литовченко", – отметил он.

Луценко заявил, что "убытки, которые нанесла Украине команда Януковича, исчисляются десятками миллиардов долларов".



"47 налоговикам различных уровней времен Клименко сообщено о подозрении, в ходе следствия возмещено 156 миллионов и наложен арест на сумму около 6 миллиардов гривен", – сказал он.