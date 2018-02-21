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Луценко: В этом году надо завершить дела экс-чиновников из санкционного списка

Среда, 21 февраля 2018, 10:41

Генеральный прокурор Юрий Луценко надеется, что в этом году завершатся заочные судебные процессы в отношении Виктора Януковича, Сергея Курченко, Александра Клименко и остальной команды экс-президента.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам работы ГПУ в 2017 году.

"Весь санкционный список в ЕС не может держаться бесконечно, этот год должен быть завершением всех дел должностных лиц Януковича из санкционного списка", – заявил генпрокурор.

Луценко напомнил, что в январе получено разрешение на процедуру заочного осуждения "в производстве по организаторов расстрела на Майдане – Януковича, экс-главы СБУ Якименко и его заместителя Тоцкого".

"Думаю, что именно этого дела ждали 4 года родные погибших. После завершения заочного расследования по государственной измене Януковича это дело должно начаться уже в этом году и дать наконец ответ обществу, кто убил более 100 безоружных соотечественников и ранил тысячи", – сказал Луценко.

"Этот процесс, как и государственная измена Януковича, касается всей прежней политической системы Украины, а также и будущего Украины, которая должна не допустить повторения даже в теории", – добавил он.

Генпрокурор напомнил, что завершено производство в отношении экс-министра Александра Лавриновича, который способствовал захвату власти Януковичем: "Сейчас он знакомится с материалами дела. Очевидно, еще в этом году начнется дело и по нему"

По экс-министру доходов и сборов Клименко ходатайство о специальном досудебном расследовании подали в январе прошлого года, а разрешение получили только в декабре, сказал Луценко.

"В ближайшее время ждем разрешения на заочное осуждение Курченко... С января прошлого года ходатайство в судах, до сих пор колоссальное сопротивление многомиллиардных состояний Курченко дает о себе знать. Надеемся, что в ближайшее время получим разрешение по нему – и его имя тоже будет среди тех, в отношении кого судебные процессы будут проходить уже в этом году", – заявил он.

"В этом году мы планируем начать заочные судебные процессы не только против Януковича, Захарченко и Якименко, но и Курченко, Клименко, Ставицкого, Арбузова, Азарова и других", – сказал генпрокурор.

Он также отметил "необходимость завершения следствия с выходом на заочное осуждение Клюева и двух Пшонок – бывшего генпрокурора и его сына".

Такая же задача по делу в отношении экс-руководителя Киевской ОГА Анатолия Присяжнюка, добавил генпрокурор.

"Есть разрешение суда на заочное осуждение Ставицкого и Литовченко", – отметил он.

Луценко заявил, что "убытки, которые нанесла Украине команда Януковича, исчисляются десятками миллиардов долларов".

"47 налоговикам различных уровней времен Клименко сообщено о подозрении, в ходе следствия возмещено 156 миллионов и наложен арест на сумму около 6 миллиардов гривен", – сказал он.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГенпрокуратураЛуценкоЯнуковичКурченкоПшонка
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