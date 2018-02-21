Клімкін розповів, коли можуть зустрітися глави МЗС "нормандської четвірки"

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Середа, 21 лютого 2018, 14:22

Міністри закордонних справ України, Франції, Німеччини та Росії можуть зустрітися вже після остаточного узгодження коаліційної угоди в Німеччині.

Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін на спільній прес-конференції з главою МЗС Данії Андерсом Самуельсеном у середу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз ми домовилися кілька днів почекати результатів узгодження коаліційної угоди в Німеччині. Як тільки він буде і буде формально затверджений склад уряду, ми, звичайно, поговоримо з МЗС Німеччини про можливу дату", - сказав Клімкін.

За його словами, узгоджений порядок дня до зустрічі міністрів на полях Мюнхенської конференції все ще дійсний.

Як відомо, зустріч "нормандської четвірки" на рівні глав МЗС планувалася 16 лютого. Через те, що глава МЗС ФРН був вимушений терміново відбути в Берлін, її було перенесено на 17 лютого. Однак і в суботу зустріч не відбулася.

Українська правда
Теми: Клімкін МЗС Франція Німеччина Росія
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