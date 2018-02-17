Клімкін розповів, хто винен у зриві "нормандської" зустрічі

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що наступного разу потрібно зібрати для переговорів у "нормандському форматі" всіх голів МЗС чотирьох країн.

Про це він написав у Twitter, коментуючи підсумки участі в Мюнхенській конференції з безпеки.

"Щодо зустрічі у нормандському форматі - наступного разу будемо збирати всіх міністрів, інакше щось йде не так. На цей раз - у німецької делегації :)", - зазначив він.

Близько 20 зустрічей, приємних і не дуже, та багато снігу в Мюнхені - такий головний підсумок Мюнхенської конференції. Щодо зустрічі у нормандському форматі - наступного разу будемо збирати всіх міністрів, інакше щось йде не так. На цей раз - у німецької делегації :) #MSC18 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) February 17, 2018

Як відомо, зустріч "нормандської четвірки" на рівні глав МЗС планувалася 16 лютого.

У п'ятницю Клімкін повідомив, німецька делегація не встигає повернутися до Мюнхена до 18.00, коли була запланована зустріч голів МЗС у "нормандському форматі", тому зустріч може бути перенесено на суботу.

Шкода, що німецька делегація не встигає повернутися до Мюнхена до 18.00, коли була запланована Норманді. Домовлятимемося про новий час. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) February 16, 2018

Клімкін також повідомив, що глава МЗС Франції не приїде на зустріч у "нормандському форматі" 16 лютого до Мюнхена, він обіцяв на наступних зустрічах підтримувати позицію України.

У суботу глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що якщо Німеччина готова до проведення зустрічі "нормандської четвірки" у Мюнхені, то Росія також готова. Однак зустріч так і не відбулася.