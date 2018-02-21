Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко: Хто не згоден з самоусуненням Януковича, йдіть в КС

Середа, 21 лютого 2018, 14:15
Порошенко: Хто не згоден з самоусуненням Януковича, йдіть в КС

Президент Петро Порошенко заявив, що якщо хтось мав сумніви щодо самоусунення екс-президента Віктора Януковича від виконання ним функцій глави держави, то міг оскаржити це у Конституційному суді.

Про це він заявив під час допиту в Оболонському райсуді Києва.

На запитання сторони захисту, чи конституційним є рішення Верховної Ради про припинення повноважень Януковича як президента України, Порошенко відповів, що йому про це нічого не відомо.

"Мені нічого не відомо щодо рішення Верховної Ради про припинення повноважень президента Януковича. Я про них не знаю. Я, як депутат, брав участь у голосуванні щодо відповідної постанови ВР, у якій було зазначено про необхідність покласти обов'язки глави держави на голову Верховної ради у зв'язку з самоусуненням Януковича", - розповів президент.

На уточнююче запитання адвокатів, щодо того чи передбачено у Конституції самоусунення, як підстава для дострокового припинення повноважень президента, Порошенко зазначив, що обов'язки президента були покладені на голову ВР Олександра Турчинова у зв'язку з відсутністю Віктора Януковича на робочому місці і невиконання ним функцій глави держави, а значить - його самоусунення.

"Я не хочу давати оцінки щодо цього питання. Суд має дослідити те, що відбувалось. Але якщо у когось були сумніви щодо самоусунення Януковича, то він міг оскаржити рішення Верховної ради у Конституційному суді  до оголошення президентських виборів", - заявив Порошенко.

Після цього адвокат запитав,  що саме він  вкладав у зміст терміну "самоусунення", коли голосував за постанову ВР.

"Я не маю честі бути автором цієї постанови. Лише голосував за неї як депутат. І підставою було - відсутність президента на робочому місці і втрата керівництва держави, тим більше, у зв'язку з агресією, що почалася у Криму", - розповів він.

Сторона захисту звернулась до Порошенка із запитанням щодо того, скільки, на його думку, як діючого президента, може бути відсутнім у Києві президент, щоб вважатися таким, що самоусунувся.

Прокуратура була проти цього питання.

Суддя зняв це питання з розгляду, зазначивши, що розуміє, до чого хилить адвокат  і попросив сторону захисту не влаштовувати у залі суду цирк.

Як повідомлялось, на засіданні 21 лютого суд у справі про держзраду Віктора Януковича дозволив допитати президента Петра Порошенка через відеозв'язок.

Головуючий суддя Владислав Дев'ятко зазначив, що сторона обвинувачення надала достатні докази того, щоб дозволити свідку Порошенку свідчити дистанційно.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкопрезидентЯнуковичсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
13:59
У Парижі директора престижного вишу відсторонили через звинувачення у домашньому насильстві
13:52
відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
Усі новини...
Реклама: