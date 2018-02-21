Порошенко: Хто не згоден з самоусуненням Януковича, йдіть в КС

Президент Петро Порошенко заявив, що якщо хтось мав сумніви щодо самоусунення екс-президента Віктора Януковича від виконання ним функцій глави держави, то міг оскаржити це у Конституційному суді.

Про це він заявив під час допиту в Оболонському райсуді Києва.

На запитання сторони захисту, чи конституційним є рішення Верховної Ради про припинення повноважень Януковича як президента України, Порошенко відповів, що йому про це нічого не відомо.

"Мені нічого не відомо щодо рішення Верховної Ради про припинення повноважень президента Януковича. Я про них не знаю. Я, як депутат, брав участь у голосуванні щодо відповідної постанови ВР, у якій було зазначено про необхідність покласти обов'язки глави держави на голову Верховної ради у зв'язку з самоусуненням Януковича", - розповів президент.

На уточнююче запитання адвокатів, щодо того чи передбачено у Конституції самоусунення, як підстава для дострокового припинення повноважень президента, Порошенко зазначив, що обов'язки президента були покладені на голову ВР Олександра Турчинова у зв'язку з відсутністю Віктора Януковича на робочому місці і невиконання ним функцій глави держави, а значить - його самоусунення.

"Я не хочу давати оцінки щодо цього питання. Суд має дослідити те, що відбувалось. Але якщо у когось були сумніви щодо самоусунення Януковича, то він міг оскаржити рішення Верховної ради у Конституційному суді до оголошення президентських виборів", - заявив Порошенко.

Після цього адвокат запитав, що саме він вкладав у зміст терміну "самоусунення", коли голосував за постанову ВР.

"Я не маю честі бути автором цієї постанови. Лише голосував за неї як депутат. І підставою було - відсутність президента на робочому місці і втрата керівництва держави, тим більше, у зв'язку з агресією, що почалася у Криму", - розповів він.

Сторона захисту звернулась до Порошенка із запитанням щодо того, скільки, на його думку, як діючого президента, може бути відсутнім у Києві президент, щоб вважатися таким, що самоусунувся.

Прокуратура була проти цього питання.

Суддя зняв це питання з розгляду, зазначивши, що розуміє, до чого хилить адвокат і попросив сторону захисту не влаштовувати у залі суду цирк.

Як повідомлялось, на засіданні 21 лютого суд у справі про держзраду Віктора Януковича дозволив допитати президента Петра Порошенка через відеозв'язок.

Головуючий суддя Владислав Дев'ятко зазначив, що сторона обвинувачення надала достатні докази того, щоб дозволити свідку Порошенку свідчити дистанційно.