Порошенко: Кто не согласен с самоустранением Януковича, идите в КС

Президент Петр Порошенко заявил, что если кто-то сомневался в самоустранении экс-президента Виктора Януковича от выполнения им функций главы государства, то мог обжаловать это в Конституционном суде.

Об этом он заявил во время допроса в Оболонском райсуде Киева.

На вопрос стороны защиты, является ли конституционным решение Верховной Рады о прекращении полномочий Януковича как президента Украины, Порошенко ответил, что ему об этом ничего не известно.

"Мне ничего не известно о решении Верховной Рады относительно прекращения полномочий президента Януковича. Я о них не знаю. Я, как депутат, принимал участие в голосовании за соответствующее постановление ВР, в котором было указано о необходимости возложить обязанности главы государства на главу Верховной Рады в связи с самоустранением Януковича", - рассказал президент.

На уточняющий вопрос адвокатов относительно того, предусмотрено ли в Конституции самоустранение, как основание для досрочного прекращения полномочий президента, Порошенко отметил, что обязанности президента были возложены на главу ВР Александра Турчинова в связи с отсутствием Виктора Януковича на рабочем месте и невыполнение им функций главы государства, а значит - его самоустранение.

"Я не хочу давать оценки по этому вопросу. Суд должен исследовать то, что происходило. Но если у кого-то были сомнения относительно самоустранения Януковича, то он мог обжаловать решение Верховной Рады в Конституционном суде до объявления президентских выборов", - заявил Порошенко.

После этого адвокат спросил, что именно он вкладывал в содержание термина "самоустранение", когда голосовал за постановление ВР.

"Я не имею чести быть автором этого постановления. Только голосовал за нее как депутат. И основанием было - отсутствие президента на рабочем месте и потеря руководства страны, тем более, в связи с агрессией, начавшейся в Крыму", - рассказал он .

Сторона защиты обратилась к Порошенко с вопросом о том, сколько, по его мнению, как действующего президента, может отсутствовать в Киеве президент, чтобы он считаться таким ,что самоустранился.

Прокуратура была против этого вопроса.

Судья снял этот вопрос с рассмотрения, отметив, что понимает, к чему клонит адвокат и попросил сторону защиты не устраивать в зале суда цирк.

Как сообщалось, на заседании 21 февраля суд по делу о госизмене Виктора Януковича позволил допросить президента Петра Порошенко путем видеосвязи.

Председательствующий судья Владислав Девятко отметил, что сторона обвинения предоставила достаточные доказательства того, чтобы позволить свидетелю Порошенко свидетельствовать дистанционно.