Порошенко: Кто не согласен с самоустранением Януковича, идите в КС

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Среда, 21 февраля 2018, 15:15

Президент Петр Порошенко заявил, что если кто-то сомневался в самоустранении экс-президента Виктора Януковича от выполнения им функций главы государства, то мог обжаловать это в Конституционном суде.

Об этом он заявил во время допроса в Оболонском райсуде Киева.

На вопрос стороны защиты, является ли конституционным решение Верховной Рады о прекращении полномочий Януковича как президента Украины, Порошенко ответил, что ему об этом ничего не известно.

"Мне ничего не известно о решении Верховной Рады относительно прекращения полномочий президента Януковича. Я о них не знаю. Я, как депутат, принимал участие в голосовании за соответствующее постановление ВР, в котором было указано о необходимости возложить обязанности главы государства на главу Верховной Рады в связи с самоустранением Януковича", - рассказал президент.

На уточняющий вопрос адвокатов относительно того, предусмотрено ли в Конституции самоустранение, как основание для досрочного прекращения полномочий президента, Порошенко отметил, что обязанности президента были возложены на главу ВР Александра Турчинова в связи с отсутствием Виктора Януковича на рабочем месте и невыполнение им функций главы государства, а значит - его самоустранение.

"Я не хочу давать оценки по этому вопросу. Суд должен исследовать то, что происходило. Но если у кого-то были сомнения относительно самоустранения Януковича, то он мог обжаловать решение Верховной Рады в Конституционном суде до объявления президентских выборов", - заявил Порошенко.

После этого адвокат спросил, что именно он вкладывал в содержание термина "самоустранение", когда голосовал за постановление ВР.

"Я не имею чести быть автором этого постановления. Только голосовал за нее как депутат. И основанием было - отсутствие президента на рабочем месте и потеря руководства страны, тем более, в связи с агрессией, начавшейся в Крыму", - рассказал он .

Сторона защиты обратилась к Порошенко с вопросом о том, сколько, по его мнению, как действующего президента, может отсутствовать в Киеве президент, чтобы он считаться таким ,что самоустранился.

Прокуратура была против этого вопроса.

Судья снял этот вопрос с рассмотрения, отметив, что понимает, к чему клонит адвокат и попросил сторону защиты не устраивать в зале суда цирк.

Как сообщалось, на заседании 21 февраля суд по делу о госизмене Виктора Януковича позволил допросить президента Петра Порошенко путем видеосвязи.

Председательствующий судья Владислав Девятко отметил, что сторона обвинения предоставила достаточные доказательства того, чтобы позволить свидетелю Порошенко свидетельствовать дистанционно.

Яна Миланова, УП
Темы: Порошенко президент Янукович суд
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