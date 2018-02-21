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Президент призначив нового очільника "Укроборонпрому"

Середа, 21 лютого 2018, 16:10
Павло Букін

Президент Петро Порошенко призначив гендиректора "Укрспецекспорту" Павла Букіна головою державного концерну "Укроборонпром" замість Романа Романова.

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook.

21 лютого Порошенко підписав відповідний указ.

"Я дякую за роботу колишньому очільнику Роману Романову і бажаю плідної праці новому керівнику концерну панові Павлові Букіну", - пише президент.

 
Порошенко вітає Букіна з призначенням

За його словами, кандидатура Букіна була схвалена Кабінетом міністрів і наглядовою радою "Укроборонпрому".

Як відомо, 42-річний Букін з квітня 2015 року працював в.о. гендиректора, а з лютого 2016 року гендиректором держкомпанії "Укрспецекспорт". У 2012-2013 роках був заступником гендиректора "Укроборонпрому".

Як повідомлялося, 12 лютого президент підписав указ про звільнення Романа Романова з посади генерального директора ДП "Укроборонпром".

Українська правда

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Теми: ПорошенкоУкроборонпром
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