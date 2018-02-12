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Порошенко звільнив Романова з посади голови Укроборонпрому

Понеділок, 12 лютого 2018, 21:54

Президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення Романа Романова з посади генерального директора ДП "Укроборонпром".

Про це повідомляється на офіційному сайті президента.

"Звільнити РОМАНОВА Романа Анатолійовича з посади генерального директора Державного концерну "Укроборонпром", - зазначається в указі №26/2018 на офіційному сайті президента.

Як відомо, генеральний директор ДП "Укроборонпром" Роман Романов повідомив, що пішов у відставку.

Раніше Гройсман ініціював відставку керівника ДП "Укроборонпром" Романова через заборгованість із виплати заробітної плати співробітникам.  

В "Укроборонпром" заявили, що заборгованість по заробітній платі на "Миколаївському суднобудівному заводі" утворилася через те, що завод три роки не отримував відшкодування коштів за утримання ракетного крейсеру "Україна".

Відносно "Укроборонпрому" та його дочірніх підприємств відкрито низку справ.

Також НАБУ розслідує маніпуляції з контрактами "Укроборонпрому" на 39 млн доларів на постачання запчастин для "Антонова" AN-32.

"Укроборонпром" було створено в грудні 2010 року, до його складу входить 134 підприємства військово-промислового комплексу.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоУкроборонпромзвільнення
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