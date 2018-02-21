Президент назначил нового главу "Укроборонпрома"
Президент Петр Порошенко назначил гендиректора "Укрспецэкспорта" Павла Букина главой государственного концерна "Укроборонпром".
Об этом президент сообщил на своей странице в Facebook.
21 февраля Порошенко подписал соответствующий указ.
"Я благодарю за работу бывшего руководителя Романа Романова и желаю плодотворной работы новому руководителю концерна господину Павлу Букину", - пишет президент.
По его словам, кандидатура Букина была одобрена Кабинетом министров и наблюдательным советом "Укроборонпрома".
Как известно, 42-летний Букин с апреля 2015 года работал и.о. гендиректора, а с февраля 2016 гендиректором госкомпании "Укрспецэкспорт". В 2012-2013 годах был заместителем гендиректора "Укроборонпрома".
Как сообщалось, 12 февраля президент подписал указ об увольнении Романа Романова с должности генерального директора ГП "Укроборонпром".