Президент назначил нового главу "Укроборонпрома"

Президент Петр Порошенко назначил гендиректора "Укрспецэкспорта" Павла Букина главой государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом президент сообщил на своей странице в Facebook.

21 февраля Порошенко подписал соответствующий указ.

"Я благодарю за работу бывшего руководителя Романа Романова и желаю плодотворной работы новому руководителю концерна господину Павлу Букину", - пишет президент.

Порошенко поздравляет Букина с назначением

По его словам, кандидатура Букина была одобрена Кабинетом министров и наблюдательным советом "Укроборонпрома".

Как известно, 42-летний Букин с апреля 2015 года работал и.о. гендиректора, а с февраля 2016 гендиректором госкомпании "Укрспецэкспорт". В 2012-2013 годах был заместителем гендиректора "Укроборонпрома".

Как сообщалось, 12 февраля президент подписал указ об увольнении Романа Романова с должности генерального директора ГП "Укроборонпром".