ОІ-2018: Змінився лідер медального заліку

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Середа, 21 лютого 2018, 17:25

Збірна Норвегії вийшла на "чисте" перше місце медального заліку зимових Олімпійських ігор у південнокорейському Пхьончхані.

В активі норвежців 33 медалі, 13 з яких "золотих", 11 - "срібних" та 9 – "бронзових".

На другому рядку залишається збірна Німеччини – 24 медалі (12-7-5). На третій позиції команда Канади, що виграла вже 21 нагороду (9-5-7).

 

Збірна України з однією "золотою" медаллю залишилася на 18-й сходинці.

Українська команда в середу не змагалася у фіналах. Чоловіча та жіноча команда у півфіналах у лижному спринті зайняли десяті місця. У фігурному катанні в короткій програмі Ганна Хниченкова впала при виконанні стрибка і показала лише 29-й результат із 30-ти.

Новою рекордсменкою Олімпійських ігор цього дня стала легендарна норвежка Маріт Бйорген. 21 лютого вона здобула бронзу в командному спринті – це її 14 олімпійська медаль. У Пхьончхані норвежка виграла вже чотири нагороди. Бйорген обійшла свого земляка Оле-Ейнера Бйорндалена, який за кар’єру на Олімпіадах виграв 13 медалей.

 
Бйорген стала найтитулованішою спортсменкою в історії Олімпіад

До того ж Норвегія стала першою в історії Олімпіад країною, яка здобула шість "золотих" медалей у лижних гонках на одній Олімпіаді.

22 лютого у Пхьончхані розіграють сім комплектів медалей. О 13:15 стартує жіноча естафета в біатлоні, де за Україну виступлять Ірина Варвинець, Віта Семеренко, Юлія Джима та Анастасія Меркушина.

Микола Аврамчук для УП
Теми: Олімпіада
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