ОИ-2018: Сменился лидер медального зачета

Сборная Норвегии вышла на "чистое" первое место медального зачета зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.

В активе норвежцев 33 медали, 13 из которых "золотых", 11 - "серебряных" и 9 - "бронзовых".

На второй строчке остается сборная Германии – 24 медали (12-7-5). На третьей позиции команда Канады, которая выиграла уже 21 награду (9-5-7).

Сборная Украины с одной "золотой" медалью осталась на 18-й строчке.

Украинская команда в среду не соревновалась в финалах. Мужская и женская команда в полуфиналах в лыжном спринте заняли десятые места. В фигурном катании в короткой программе Анна Хныченкова упала при выполнении прыжка и показала лишь 29-й результат из 30-ти.

Новой рекордсменкой Олимпийских игр этого дня стала легендарная норвежка Марит Бьёрген. 21 февраля она завоевала "бронзу" в командном спринте - это ее 14 олимпийская медаль. В Пхёнчхане норвежка выиграла уже четыре награды. Бьёрген обошла своего земляка Оле-Эйнера Бьорндалена, который за свою карьеру на Олимпиадах выиграл 13 медалей.

Бьёрген стала самой титулованной спортсменкой в истории Олимпиад

К тому же Норвегия стала первой в истории Олимпийских игр страной, которая получила шесть "золотых" медалей в лыжных гонках на одной Олимпиаде.

22 февраля в Пхёнчхане разыграют семь комплектов медалей. В 13:15 стартует женская эстафета в биатлоне, где за Украину выступят Ирина Варвинец, Вита Семеренко, Юлия Джима и Анастасия Меркушина.