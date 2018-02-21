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Бойовики 13 разів обстріляли позиції ЗСУ, є загиблий і поранені

Середа, 21 лютого 2018, 17:49

Впродовж дня бойовики використовували заборонені Мінськими угодами зразки озброєння – артилерійські системи та міномети, один захисник загинув, ще двоє бійців поранені.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 21 лютого 2018 року.

"На Луганському напрямку, зі 122-мм артилерії, мінометів різного калібру та озброєння БМП, противник вів вогонь по наших позиціях біля Троїцького. Міномети калібру 82-мм загарбники застосували поблизу Новоолександрівки і Катеринівки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти обстрілювали опорні пункти сил АТО з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї неподалік Луганського, Залізного та Новолуганського. А зі стрілецької зброї – біля Зайцевого.

"На Донецькому напрямку агресор з мінометів калібру 120-мм та 82-мм і гранатометів вів вогонь по захисниках Водяного, що на Приазов’ї. Зі стрілецької зброї противник обстрілював позиції оборонців Авдіївки", - розповідають у штабі.

Загалом, від початку доби, зафіксовано 13 обстрілів з боку бойовиків.

Українська правда
Теми: ДонбасАТОвійнаРосіяОРДЛО
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